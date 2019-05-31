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Sızır Şelalesi için tanıtım atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Sızır Şelalesi için tanıtım atağı

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, başta şelale olmak üzere bölgenin yurt içi ve dışında tanınması ve ziyaretçi sayısının artırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.
Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır Şelalesi 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tabiat harikası Sızır Şelalesi, yazın gelmesiyle birlikte çevresindeki yeşil bitki örtüsü ve gür sesiyle bahar aylarında ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Yaklaşık 20 metreden dökülen suyun, görsel bir şölen sunduğu şelale, turkuaz rengiyle dikkat çekiyor. Sivas'ta yaşayanların yanında çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken Sızır Şelalesi'nde baharla birlikte farklı bir görüntüye büründü.
'SIZIR BİR TURİZM CENNETİDİR'
Şelalenin Sivas ve yakın çevre illerden çok sayıda ziyaretçi aldığını belirten Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, "Sızır Şelalesi bölgenin en güzel ve en büyük şelalesidir. Şelalemizin suyu beldemizin içerisinde çıkıyor. Dışarıdan gelen bir su yok. Kendi öz kaynaklarımızla çıkan ve şelalemizde Sızır beldesinin merkezindedir. Uzakta bir yerde değildir. Şelale doğal bir şelaledir. Turizm açısından İç Anadolu'nun Sivas'ın turizm merkezi diyebiliriz. Ramazan ayı sonrasında buraların insanlarla dolduğunu görürsünüz. Sadece şelalemizle değil, alabalık tesislerimizle, Göksu parkı, Atatürk Parkı ve mesire alanlarımızla Sızır bir turizm cennetidir. Sivas, Kayseri ve Yozgat'ın merkezindeyiz. Biz Sızır beldemize 3 ilden de yerel turist olarak turistlerimiz geliyor. Sızır, İç Anadolu'nun cennetidir. Gelen insanların mutlu olarak ayrıldığını görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor." dedi.
'TANITIMINI YAPACAĞIZ'
Başkan Tamer, başta şelale olmak üzere bölgenin yurt içi ve dışında tanınması ve ziyaretçi sayısının artırılması için çalışma yapacaklarını belirterek, "Şu anda yakın illerimizden çok fazla turist geliyor. Sızır Şelalesi ve beldemizin tanıtımında biraz eksiklikler olmuş. İnşallah iyi bir çalışmayla sadece yurt içi değil, yurt dışından da turist getirmek istiyoruz. Nevşehir Kapadokya'daki turistleri buraya getirebiliriz. Bunun için çalışma yapmamız lazım. Buraya gelen turist sadece şelaleyi görmeyecek. Ayrıca Çat Ormanları, mesire alanları, göletleri görecek. Burada tamamen doğa turizmini yaşayacak. İnşallah bu 5 yıl içerisinde burayı tamamen turizme açıp buraları bir rehabilitasyon merkezi haline getirmeye çalışacağız. Özellikle yurt dışı kaynaklı girişimlerimiz olacak. Tanıtımdaki eksiklikleri giderdiğimiz zaman Sızır Şelalesi'ni daha başka güzel olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki ay içerisinde 25 doğa fotoğrafçısı gelecek. Doğa fotoğrafçıları 1 gün boyunca Sızır'a dair her yerin fotoğrafını alacaklar. Biz bu fotoğraflarla Kayseri'de Sivas'ta ve sosyal medyada tanıtım yapacağız. Sızır'ı daha cazip bir turizm merkezi haline getireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sızır Şelalesi için tanıtım atağıSızır Şelalesi için tanıtım atağıSızır Şelalesi için tanıtım atağıSızır Şelalesi için tanıtım atağı

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