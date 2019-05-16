"Sizlerden isteğimiz İslamofobinin karşısında durmanız"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Sizlerden isteğimiz, en az bizler kadar İslamofobinin karşısında durmanız, İslamofobiye karşı mücadelede kararlı adımlar atmanızdır. Bir arada bulunduğumuz bu iftar sofrasının huzurlu havasını, bütün insanlığın anlaması ve yaşamasını temin etmek, bunun için çalışmak hepimizin vazifesidir." dedi.

Bakan Ersoy, Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani, Keldani, Bulgar, Karaim ve Gürcü cemaatleri, CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlediği iftara katıldı.

İnsanlık medeniyetinin filizlendiği ve görkemli bir tarihe dönüştüğü Anadolu'nun bir arada yaşama kültürünün de vatanı olduğunu aktaran Ersoy, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ile bunun adeta haykırıldığını söyledi.

Ersoy, tarihi değiştiren bu arkeolojik yapının, farklı kültürlerin, üstelik din gibi son derece hassas bir değer için birlikte çalıştığını gösterdiğini dile getirerek, "Bu birliktelik, tarihin akışını tamamen değiştirmiştir. Mesaj çok açıktır. Farklılıklarımız birlikte yaşamanızın önünde bir engel değildir. Birlik olduğumuz zaman ise hiçbir şey imkansız değildir. Anadolu diyor ki bundan 12 bin yıl önce yaşayan insanlar, birlik olduğu için bugün çok övündüğünüz o medeniyetiniz var. Ama o medeniyeti var eden anlayışı unutursanız ne kadar kırılgan bir zeminde olduğunuzu anlamanız uzun sürmeyecektir." diye konuştu.