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Sizleri 1990’lı yıllara geri götürüyoruz! İşte o günleri anımsatan birbirinden nostaljik 10 çizim

Seray Üstün Seray Üstün 17.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Sizleri 1990’lı yıllara geri götürüyoruz! İşte o günleri anımsatan birbirinden nostaljik 10 çizim

1990 yıllar teknolojinin gündelik hayata yeni entegre olduğu dönemlerdi. Bu yıllarda yaşayanları “Nerede kaldı o eski günler” dedirtecek bir zaman yolculuğuna çıkartıyoruz. İşte karşınızda 90’lı yıllara damga vuran anılarınızı anımsatacak birbirinden nostaljik çizimler...

90’lı yıllar birçoğunun hayatında önemli bir yere sahiptir. Pazar akşamı sıcacık banyosundan sonra tırnaklarını kesen, cuma günü okuldan dönen öğrencilerin çantalarını bir köşeye attığı yıllar... Çocukların daha özgür bir şekilde sokakta oyun oynadığı, akşam ezanından önce eve dönmenin zorunluğu olduğu anılar hafızanızda canlanmıştır. Salçalı ekmeğin lezzeti damağınıza geldiyse sizler için bu günleri anımsatacak çizimleri araştırdık. Karşınızda ünlü çizer Zoya Cherkassky’in kaleminden çıkan 90’lı yılların çizimleri...

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