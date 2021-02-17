Sizleri 1990’lı yıllara geri götürüyoruz! İşte o günleri anımsatan birbirinden nostaljik 10 çizim

90’lı yıllar birçoğunun hayatında önemli bir yere sahiptir. Pazar akşamı sıcacık banyosundan sonra tırnaklarını kesen, cuma günü okuldan dönen öğrencilerin çantalarını bir köşeye attığı yıllar... Çocukların daha özgür bir şekilde sokakta oyun oynadığı, akşam ezanından önce eve dönmenin zorunluğu olduğu anılar hafızanızda canlanmıştır. Salçalı ekmeğin lezzeti damağınıza geldiyse sizler için bu günleri anımsatacak çizimleri araştırdık. Karşınızda ünlü çizer Zoya Cherkassky’in kaleminden çıkan 90’lı yılların çizimleri...



