Sizleri mışıl mışıl uyutacak ve boyun ağrınızı yok edecek en iyi ortopedik yastık modelleri

Ortopedik yastıklar; boyun ve omurga desteğini üst düzeye çıkararak kaliteli bir uyku süreci sunuyor. Bu sebeple baş ve boyun ağrısıyla uyananlara sıklıkla ortopedik yastık tavsiyeleri yapılıyor. Ortopedik yastık almaya karar verenler, genellikle "Ortopedik yastık alırken nelere dikkat edilmeli?" konusunu merak ediyor. Bunun için önce uyku pozisyonlarının değerlendirilmesi gerekiyor.

Sırt üstü uyumayı sevenler için alçak boyutlu ortopedik yastıklar tavsiye ediliyor.

Yüzüstü yatanlara yumuşak ortopedik yastık önerileri yapılıyor.

Yan pozisyonda uyuyanların ise omuz genişliklerini göz önünde bulundurarak ortopedik yastık seçimi yapması gerekiyor.

Ortopedik yastıkların hafızalı, jel destekli, klima özellikli ve masaj yapan birbirinden farklı modelleri bulunuyor. Bu sayede tüketiciler, ihtiyaç ve beğenilerine uygun ortopedik yastık modellerini kolaylıkla seçebiliyor.

1. Visco yastıklar sayesinde huzurla uyuyun: ZenPur Visco Yastık

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En iyi ortopedik yastık modelleri arasında yer alan ZenPur Visco Yastık, organik bambu elyaf kılıfı sayesinde çevre dostu bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu kılıf, yastığın hava almasını sağlayarak ısı dengesini optimum seviyeye getiriyor. Bu sayede uyuyan kişiye dinlendirici bir etki sunuyor. Ayrıca yastığın üretiminde kullanılan soya yağı, ekstra yumuşak bir doku oluşmasını sağlıyor. ZenPur ortopedik yastık, uyku sırasında meydana gelen nefes alma ve ağrı şikayetlerinin azalmasına yardımcı oluyor.

Hafızalı köpük özellikli ZenPur ortopedik yastık modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Jel destekli ortopedik yastıklarla tanışın: AnkaWood Jel Visko Yastık

AnkaWood Jel Destekli Visco Yastık, konforlu bir uyku deneyimi sunuyor. Özellikle boyun düzleşmesi şikayeti yaşayanlara tavsiye edilen ortopedik yastık, eğimli yapısı sayesinde boyun ve baş kısmına tam destek sağlıyor. Silinebilir jel tabakası ise yastığın serin kalmasını sağlıyor. Böylece uyku sırasında kasların gevşeyip dinlenmesine imkan tanıyor. Vücut sıcaklığının düşmesine yardımcı olan jel yüzey, aynı pozisyonda uyurken meydana gelebilecek sıcaklık hissini ortadan kalkıyor. Böylece uyku sırasında terleme riskini en aza indiriyor.

Uyandığınızda daha dinç hissetmenizi sağlayacak AnkaWood Jel Destekli Visco Yastık'ı buradan satın alabilirsiniz.

3. Siz uyurken o boynunuza masaj yapacak: Yataş Bedding Visco Therapy SPA Yastık

Özellikle baş ve boyun ağrısıyla uyananlara Yataş Bedding Visco Theraphy SPA Yastık modeli öneriliyor. Kaliteli dokusuyla dikkat çeken bu yastık, uyku sırasında masaj etkisi yaratıyor. Ortopedik yastığın baş ve boyun bölgesine denk gelen kısmının iç yapısında kanallı bir doku bulunuyor. Bu doku üzerinde baskı oluşturduğunuzda her hareketinizde baş ve boyun bölgenize yavaşça masaj yaparak uyku veriminizi artırıyor. Açık hücre teknolojisi kullanan yastık, sürekli hava akışı sağlayarak terleme sorunlarının da önüne geçiyor.

Uyurken dinlendiğinizi hissedebileceğiniz Yataş Bedding Visco Theraphy SPA Ortopedik Yastık'a buradan ulaşabilirsiniz.

4. Uyku pozisyonlarına uyum sağlar: Taç Visco Royal Yastık

"Neden ortopedik yastık almalıyım?" sorusunu uyku ritmini destekleyen yapısıyla yanıtlayan Taç Visco Royal, daha verimli bir uyku süreci vadediyor. Gece boyunca sürekli olarak değişebilen uyku pozisyonları için uygun senaryolar geliştiren Taç Visco Royal; uyku pozisyonunuz kaç defa değişirse değişsin, ergonomik bir boyun desteği sağlıyor. Viscoelastik süngeri ile vücudunuzun şeklini alıyor ve huzurlu bir uyku deneyimi sunuyor. Baş ve boyun bölgeleri vücut ısısıyla beraber yastığa baskı yaptığında yastığın en konforlu şekle bürünmesini sağlıyor.

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5. Günün stresinden uzaklaşın: Yataş Bedding Tesla Yastık

En başarılı ortopedik yastık modelleri arasındaki yerini alan Yataş Bedding Tesla, sıra dışı özellikleriyle dikkat çekiyor. Yataş Bedding Tesla'nın malzemeleri arasında manyetik ipler bulunuyor. Manyetik ipler, adeta bir mıknatıs vazifesi görerek günün stresini ve yorgunluğunu ortadan kaldırıyor. Manyetik ipliğin bir diğer önemli özelliği ise uyku kalitesini artıran melatonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olması. Gerginliğin ve vücuttaki elektriğin atılmasını sağlayan Yataş Bedding Tesla, ortopedik yapısıyla da dikkat çekiyor. Kendine özgü körüklü tasarımı sayesinde boyun şeklini başarılı bir şekilde destekliyor.

Günün yorgunluğunu atıp huzurla uyuyabileceğiniz yastığı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Konforlu ve serin uykular: Madame Coco Klimalı Yastık

Yüzüstü uyuyanlar için yumuşak tipli ortopedik yastıkların önerildiğini daha önce belirtmiştik. Madame Coco Klimalı Yastık, yüzüstü uyumayı sevenler için mikrofiber destekli yapısı sayesinde huzur dolu bir uyku deneyimi sunuyor. Bu ürün, uyku sırasında oluşan terleme problemini de en aza indiriyor. Hava alabilen yastığın tamamen doğal yapısı, uyku sırasında nemi hapsediyor ve kullanılmadığı zamanlarda bu nemi salıyor. Böylece serin ve rahat bir uyku süreci yaşatıyor. Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkanabilen Madame Coco Klimalı Yastık, hava kanalları sayesinde hızlı bir şekilde kuruyor.

Uyku sırasında terlemenizi önleyecek ve size ortopedik destek sağlayacak yumuşak bir yastık arıyorsanız Madame Coco'nun bu modelini buradan satın alabilirsiniz.

7. Mide sorunları sebebiyle rahat uyuyamayanlara: Yoga Reflü Visco Ortopedik Yastık

Reflü ve gastrit gibi şikayetleri olanlar, yüzüstü yattıklarında mide ağrısı yaşayabiliyorlar. Sırt üstü yattıklarında ise mide öz suyu yemek borusuna ulaştığı için kendilerini rahatsız hissedebiliyorlar. Yoga'nın genellikle sırt üstü uyuyanlar için özel olarak ürettiği üçgen şekilli ve eğimli reflü yastığı, bu tip şikayetleri azaltıyor. Reflü yastığında tercih edilen ortopedik visco sünger; eğimli yapısı ile omuz, boyun ve baş bölgesinin şeklini alıyor. Böylece mide sorunlarının uykuyu bölmesine engel oluyor ve rahat bir uyku süreci sunuyor.

Eğer mide problemleriniz yüzünden iyi bir uyku çekemiyorsanız ve daha çok sırt üstü yatmayı tercih ediyorsanız buraya tıklayarak ortopedik reflü yastığını satın alabilirsiniz.

8. Daha kaliteli uykuların kapısını aralayın: Tempur Uyku Yastığı

Tempur Uyku Yastığı, "Ortopedik yastık nedir?" sorusuna ergonomik yapısı ve boyun desteğiyle yanıt veriyor. Yan ve sırt üstü uyuyanlar için özel olarak tasarlanan yastık, eğimli yapısıyla boyun bölgesini destekliyor. Boyun eğimi, uyku sırasında en doğru pozisyonun alınmasını sağlıyor. Yastığın hafızalı köpük yapısı ise boynun şeklini kolayca alıyor ve keyifli bir uyku deneyimi sunuyor. Yastığın bir diğer önemli özelliği ise vücut ısısına göre tepki verebilmesi. Bu sayede uyku sırasında terleme gibi şikayetleri azaltıyor.

Uyku kalitenizi zirveye taşıyacak Tempur Uyku Yastığı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Hak ettiğiniz rahatlık: Utopia Uyku Yastığı

Ortopedik yastık modelleri arasında yer alan Utopia Bedding, uyku pozisyonu fark etmeksizin herkese ergonomik bir destek sağlıyor. Süper pelüş elyafla doldurulan yastık, kabarık yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sayede baş ve boyun bölgesinin şeklini kolayca alabiliyor. Üstelik, uzun süreli kullanımda bile kabarık şeklini kaybetmiyor. Birinci sınıf polikoton kılıfı sayesinde nefes alabilen yastık, terleme problemlerinin önüne geçiyor. Uyku ve dinlenme sırasında maksimum konfor sunan yastığın çamaşır makinesinde yıkanması tavsiye edilmiyor.

Kaydırmayan yapısı ile lüks bir uyku deneyimi yaşayacağınız Utopia Bedding Yastık'ı buradan satın alabilirsiniz.

10. Güne daha dinç bir şekilde başlayın: Noffa Yastık



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En iyi ortopedik visco yastık modelleri arasında bulunan Noffa Yastık, özel bir hafızalı köpük teknolojisi kullanıyor. Bu sayede köpük, soğuk havalarda bile sertleşmiyor. Özel köpük; baş, boyun ve sırt bölgesindeki basıncı azaltıyor. Böylece huzur dolu bir uyku deneyimi yaşatıyor. Her uyku pozisyonu için tercih edilebilen yastık, hava kanalları sayesinde nefes alabiliyor. Bu sayede baş bölgesini sürekli kuru tutarak terleme sorununa engel oluyor. Noffa Yastık, kaliteli yapısıyla güne tazelenmiş bir hisle başlamanızı sağlıyor.

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