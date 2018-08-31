Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı, hava harekatıyla öldürüldü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- KUZEY Irak'tan Türkiye'ye sızmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 PKK'lı teröristin Yüksekova İlçesi Dibecik Bölgesine sızma girişiminde bulunduğu ve bu teröristlerin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi. Yer ve konumları belirlenen teröristlerin bölgeye düzenlenen hava harekatıyla vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı.



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