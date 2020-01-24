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Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.
Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri obüs atışlarının ardından bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

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