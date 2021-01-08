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Şizofren hastası ailesi ile yaşadığı evi ateşe verdi

08.01.2021 20:40 | Son Güncelleme:
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Fatih’te ailesi ile tartışan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, evi ateşe verdi.

Fatih’te ailesi ile tartışan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, evi ateşe verdi. Yangında, 3 kişi dumandan etkilendi. Evin pençelerinden çıkan alevler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Musandıra Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre evde ailesi ile birlikte yaşayan şizofren hastası kişi, bilinmeyen bir nedenden ötürü ailesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, evde bulunan malzemeleri tutuşturarak yangın çıkardı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise 112 ekipleri tarafından olay yerinde tedavisi yapıldı. Öte yandan evin pençelerinden çıkan alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Evi ateşe verdiği iddia edilen kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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