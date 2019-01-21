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Şizofreni hastası kadın evini ateşe verdi iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 03:13 | Son Güncelleme

ANKARA'da 5 katlı apartmanın en üst kadındaki dairede yaşayan şizofreni hastası Safiye B.'nin evinde yangın çıktı.

Şizofreni hastası kadın evini ateşe verdi iddiası

Caner ÜNVER/ANKARA,(DHA) ANKARA'da 5 katlı apartmanın en üst kadındaki dairede yaşayan şizofreni hastası Safiye B.'nin evinde yangın çıktı. Alevlerin arsından yaralı halde kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri evi Safiye B.'nin ateşe verdiğini iddia etti.

Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde Babür Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan Safiye B.'nin (34) evinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Şizofreni hastası olduğu belirtilen kadın, alevlerin arasında çığlıklar atarak, duvarları yumruklamaya başladı. Çığlık seslerini duyan bina sakinleri, apartman boşluğuna çıktığında binayı saran dumanla karşılaştı.
Hızla apartmanı terk eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da dairesinde kalan Safiye B.'nin kurtarılması için çalışma yaptı. Yaralı halde binadan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ÜÇÜNCÜ KEZ YAKTI KENDİ EVİNİ"
Duvarlara vurulan yumruk seslerini duyarak olayı fark ettiklerini aktaran apartman sakinlerinden Figen Akın, "Yaklaşık yarım saat önce duvara vurulma sesi duyduk. Biraz bekledikten sonra polisi aradım. Herkesin tek tek kapısına vurup dışarı çıkardım. Bu ilk kez olan bir şey değil. Üçüncü kez yaktı kendi evini. Kendisi şizofreni hastası maalesef. Bizim can güvenliğimiz için de çok ciddi bir durum. Onun için şikayetlerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Yaklaşık bir senedir yalnız yaşıyor evde. Geceleri uyuyamıyoruz, uyku düzenlerimiz altüst oldu. Çok korkuyoruz, geceleri çığlıklar atıyor. Kendisini seviyoruz, şuan böyle yürürken bile yüreğimiz sızladı" dedi. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

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Şizofreni hastası kadın evini ateşe verdi iddiasıŞizofreni hastası kadın evini ateşe verdi iddiası

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