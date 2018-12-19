Şizofreni hastası, polis memuruna saldırıp yaraladı

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta şizofreni hastası F.K. polis memuru M.B.'yi yüzüne yumruk atarak, yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. 112 sağlık ekipleri, şizofreni hastası F.K'yı (28) tedavisi için hastaneye götürmek istedi. Sağlık ekipleri, hastaya müdahalede zorlanınca polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin ambulansa bindirmek istediği sırada F.K., polis memuru M.B.'ye yumruk attı. Burnundan ve yüzünden yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru tedaviye alındı. F.K ise tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



