HABER

Şizofreni hastası, polis memuruna saldırıp yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 18:05 | Son Güncelleme

SİVAS'ta şizofreni hastası F.K. polis memuru M.B.'yi yüzüne yumruk atarak, yaraladı.  Olay, saat 16.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı.

Şizofreni hastası, polis memuruna saldırıp yaraladı

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta şizofreni hastası F.K. polis memuru M.B.'yi yüzüne yumruk atarak, yaraladı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. 112 sağlık ekipleri, şizofreni hastası F.K'yı (28) tedavisi için hastaneye götürmek istedi. Sağlık ekipleri, hastaya müdahalede zorlanınca polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin ambulansa bindirmek istediği sırada F.K., polis memuru M.B.'ye yumruk attı. Burnundan ve yüzünden yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru tedaviye alındı. F.K ise tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şizofreni hastası, polis memuruna saldırıp yaraladıŞizofreni hastası, polis memuruna saldırıp yaraladı

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Bisikletine otomobil çarpan çocuk öldüBisikletine otomobil çarpan çocuk öldü
İstanbul’da vahşi cinayet: Boğazını keserek öldürdüİstanbul’da vahşi cinayet: Boğazını keserek öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da vahşi cinayet: Boğazını keserek öldürdü

İstanbul’da vahşi cinayet: Boğazını keserek öldürdü

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem yaratmıştı! Arkasından bir dram çıktı...

Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı

Evde yaptığı sahte alkollü içki sonu oldu

Sahtesini yaptı, kendi sonunu hazırladı!

Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Polis bir türlü yaşlı adamı ikna edemedi

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.