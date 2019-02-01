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Şizofreni teşhisi konulan kişi, ağabeyi ile birlikte adliyeyi bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, şizofren tanısı konulan Ali K.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, şizofren tanısı konulan Ali K. (35), mahkemenin tedavi için Adana'ya sevk kararına karşı çıkarak, ağabeyi Mustafa K. (38) ile birlikte bıçak ve kesici aletlerle adliyeyi bastı. Polis, iki kardeşi biber gazıyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Besni Adliyesi'nde meydana geldi. Şizofreni teşhisi konulan Ali K.'nın tedavisi için mahkeme tarafından güvenlik güçleriyle Adana'ya sevk edilmesine karar verildi. Durumu öğrenen Ali K., tedavi olmak istemediği için karara karşı çıktı. Ali K., ağabeyi Mustafa K. ile birlikte yanlarına aldıkları bıçak ve çeşitli kesici aletlerle adliye binasına geldi. Bağırarak içeri giren iki kardeşe adliye polisi müdahalede bulundu ancak yeterli olmayınca takviye istendi. Adliyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Direnmeye devam eden iki kardeş yanlarında getirdikleri bıçak ve kesici aletlerle polise saldırdı. Polis ise bir süre sonra biber gazı ile müdahale ederek iki kardeşi etkisiz hale getirdi. Yere yatırılıp kelepçelen iki kardeş, gözaltına alındı.

Olayın ardından adliyeye gelen ambulans ile Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen iki kardeşten şizofren hastası Ali K. Adana’ya sevk edilirken, ağabeyi Mustafa K. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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