SK Gaming kadrosunun yeni adresi!

Dünyanın en iyi CS:GO kadrolarından biri olarka gösterilen SK Gaming oyuncuları artık MIBR için mücadele edecekler. Takım 2003 yılında Rafael ”pred” Velloso’nun babası olan Paulo Velloso tarafından kuruldu. Brezilya’da kurulmuş olan ekip Counter-Strike 1.6 döneminde 2000’li yılların en başarılı spor organizasyonlarından biriydi.
Son dönemlerde SK Gaming çatısı altından ayrılacağı gündeme gelmişti. Bu gelişmelerle birlikte kadronun, Made in Brazil MIBR ismiyle espor sahnesinden mücadele etmeye devam edeceği açıklandı.
Left in 1.6, back in CS:GO. WELCOME HOME! ????????— MIBR (@mibr) June 23, 2018
Saímos no 1.6, voltamos no CS:GO. BEM VINDOS A CASA! ????????@Stewie @IMTBoltz @coldzera @fer @FalleNCS pic.twitter.com/274QrfnvlR
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