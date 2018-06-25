SPOR

SK Gaming kadrosunun yeni adresi!

ESPOR HABERLERİ  | 25.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen SK Gaming organizasyon değiştirdi.

SK Gaming kadrosunun yeni adresi!

Dünyanın en iyi CS:GO kadrolarından biri olarka gösterilen SK Gaming oyuncuları artık MIBR için mücadele edecekler. Takım 2003 yılında Rafael ”pred” Velloso’nun babası olan Paulo Velloso tarafından kuruldu. Brezilya’da kurulmuş olan ekip Counter-Strike 1.6 döneminde 2000’li yılların en başarılı spor organizasyonlarından biriydi.
Son dönemlerde SK Gaming çatısı altından ayrılacağı gündeme gelmişti. Bu gelişmelerle birlikte kadronun, Made in Brazil MIBR ismiyle espor sahnesinden mücadele etmeye devam edeceği açıklandı.

Immortals tarafından satın alınan MIBR'ın güncel kadrosu :
MIBR kodro

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