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SK Telecom T1 PUBG kadrosunu duyurdu!

ESPOR HABERLERİ  | 14.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

SK Telecom T1 resmi olarak 27 Temmuz'da başladığı aday oyuncu denemlerini sonuçlandırdı ve oluşturdukları kadroyu açıladı.

SK Telecom T1 PUBG kadrosunu duyurdu!

SK Telecom T1 resmi olarak 27 Temmuz'da başladığı aday oyuncu denemlerini sonuçlandırdı ve oluşturdukları kadroyu açıkladı. Kapsamlı bir deneme sürecinden sonra Güney Kore'nin en başarılı ekiplerinden SK Telecom PlayerUnknown Battlegrounds kadrosunu ortaya koydu.

İşte açıklanan kadro

Park “Daze” Chan-hyuk

Kim “Raeng” Seong-jin

Jung “ADDER” Ji-hoon

Kim “PLIKHE” Seong-jin

Takımın antrenörü CCarter, “Oyuncular antrenmanlara Temmuz'da başladıkları için Pro Tour'a katılmak için yeterli zamanlarının olmadığını ifade etti.Ekibin ilk önceliğinin ise, SKT T1 standartlarını karşılayan iyi bir ekip olmak olduğunu ifade eden CCarter taraftarların beklentilerini yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor SKTelecom PUBG

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