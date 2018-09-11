Skaljarı lideri Jovica Vukotiç Antalya'da yakalandı!

Sırbistan polisi tarafından aranan Sırp mafya lideri Jovica Vukotiç’in Antalya’da olduğu bilgisi üzerine KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Vutoiç, Muratpaşa Lara bölgesinde lüks bir araca binmek üzere iken ekipler taarfından gözaltına alındı. Gerçek kimliğini gizleyen mafya lideri, polislere Bulgar bir kişi adına düzenlenmiş bir pasaport ibraz etti. Emniyete götürülen Vukotiç’in kimliği Sırbistan makamlarından gelen bilgilerle kesinlik kazanırken, üzerindeki pasaportun da sahte olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA CİNAYETE ADI KARIŞMIŞTI

Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek'te işlenen çok sayıda cinayetle adı anılan mafya liderinin Yunanistan tarafından da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan arandığı belirlendi.

