Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!

Avustralya'nın Townsville kentinde ortaya çıkan olay kan dondurdu.

Çocukların bakımından sorumlu bir sosyal güvenlik kurumunda 25 yıldır çalışan çalışan 39 yaşındaki bir adamın yaklaşık 104 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

Sapkın adam tecavüz, sarkıntılık ve uyuşturucu tedariği ile suçlanıyor.

Soruşturma derinleştikçe adamın bir pedofili suç çetesinin başı olduğu ve istismara kendi çocukları, kardeşleri ve hatta köpekleri de dahil ettiği ortaya çıktı.

1995 yılında başlayıp 2020'ye kadar süren suç zincirinde adamın kurbanlarının fotoğraflarını zorla çekip istismarı yıllar boyunca devam ettirdiği ortaya çıktı.

Polis soruşturma kapsamında 2'si erkek, 10'u kadın 12 olası kurbanı belirledi.

Kurbanların yaş aralığının 3 ila 16 arası değiştiği birininse yetişkin olduğu kaydedildi.

Yüzbaşı David Miles olayın 2 yaşındaki bir kız çocuğunun Cairns'teki bir evden kurtarıldıktan sonra ortaya çıktığını söyledi.

Soruşturmada ismi açıklanmayan adamın çalıştığı kurumda da kurbanları olduğu ancak en büyük istismarı kendi çocuklarına yaptığı kaydedildi.

Özellikle çocuklu bekar anneleri hedef alan adamın kurbanlarını önce uyuşturucuyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Adam gözaltına alındıktan sonra çeteye mensup olduğu tahmin edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

Adamın mahkemesi 29 Eylül'de görülecek.



