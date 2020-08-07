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  4. Skandal: Bu bebek bacaklarının arasına dokunulunca kıkırdıyor!

Skandal: Bu bebek bacaklarının arasına dokunulunca kıkırdıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Bacakları arasına konulan düğmeye basıldığında kıkırdamaya başlayan oyuncak bebek, çocuk istismarına yönelik şikayetler sonrasında toplatıldı.

Hasbro yetkililerinin açıklamalarında her ne kadar o düğmenin bebeğin oturma pozisyonundayken kıkırdaması için düşünüldüğü söylense de sosyal medyada gündem olan ve çocuk istismarını teşvik ettiği yönündeki yorumlardan sonra oyuncak bebek piyasadan kaldırıldı.

Çocuklara pedofiliyi normalleştirdiği yönünde gelen eleştiriler sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

Ebeveynlerin pedofiliyi normalleştirdiği yönündeki tepkilerine neden olan oyuncaktaki kıkırdama düğmesi için ayrıca oyuncağın kutusunda da herhangi bir bilgilendirme yapılmamış.

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