HABER

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2018 20:40 | Son Güncelleme

İngiltere'de 5 saldırgan, 20 yaşındaki genç modeli gece kulübünde taciz etti, ardından bir otele götürüp toplu halde tecavüz etti. Gece kulübünde olaya kayıtsız kalanlar ise büyük tepki çekti.

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir cinsel saldırı olayı yaşandı. Ünlü isimlerin gittiği gece kulübünde 5 saldırgan, 20 yaşındaki genç modeli önce herkesin içinde taciz etti, ardından bir otele götürüp toplu halde tecavüz etti.

GECE KULÜBÜNDEKİ İĞRENÇLİĞE SESSİZ KALDILAR

İngiltere'de ünlü yarışmacıların ve futbolcuların gittiği bir gece kulübünde beş kişi oldukları belirtilen beş adam 20 yaşındaki bir modele uyuşturucu verdikten sonra mekanda bulunanların gözü önünde genç modeli taciz etti. Mekanda bulunanlar olaya müdahale etmek yerine, o anları videosunu çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Video şikayet üzerine internetten kaldırıldı.

OTELE GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİLER

Modeli taciz eden beş kişi, modeli daha sonra yakındaki bir otele götürüp toplu şekilde tecavüz etti.

ss

Polis, görüntülerin yayınlanmasından sonra soruşturma başlattı. Mekanda polis tarafından ifadeleri alınan bazı kişiler, modelin isteyerek bu kişilerle ilişkiye girdiğini düşündükleri için müdahale etmediklerini öne sürdüler.

İfadesi alınan genç model ise aşırı derecede uyuşturucu verildiği için hiçbir şey hatırlamadığı belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Putin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorumPutin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorum
Merkel Yine 'Dünyanın En Güçlü Kadını' SeçildiMerkel Yine 'Dünyanın En Güçlü Kadını' Seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere gece kulübü tecavüz toplu tecavüz Gece kulübünde toplu tecavüz

En Çok Okunan Haberler

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorum

Putin: Poroşenko'nun telefonlarını açmıyorum

Selman'a büyük şok! Dikkat çeken savaş sözleri

Selman'a büyük şok! Dikkat çeken savaş sözleri

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

ABD'den sert açıklama: Çılgın ve tehlikeli

ABD'den sert açıklama: Çılgın ve tehlikeli

Yürekleri ağza getiren olay! Timsahların arasına düştü

Yürekleri ağza getiren olay! Timsahların arasına düştü

Tıp tarihinde bir İlk! Ölü donörden nakledilen rahimle...

Tıp tarihinde bir İlk! Ölü donörden nakledilen rahimle...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.