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  4. Skandal görüntü! Ne bone ne eldiven taktı, baklava yufkalarını yarı çıplak tepsiye serdi

Skandal görüntü! Ne bone ne eldiven taktı, baklava yufkalarını yarı çıplak tepsiye serdi

06.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındıkta kulaç atan, ekmek hamuruyla top oynayan, süt kazanında sütle yıkanan kişiler hala hafızalardaki yerini korurken bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Hijyen kurallarını hiçe sayan görüntülerde yarı çıplak bir şekilde baklava imalathanesinde çalışan personel dikkat çekerken, yanındaki arkadaşının da tütün sardığı görüldü.

Maskenin, bonenin esamesinin bile okunmadığı baklava imalathanesindeki görüntüler infial yarattı.

Adıyaman'da çekildiği söylenen görüntülerde baklava yufkalarını tepsiye dizen kişi önce elini ağzına sonra yufkalara götürüyor. Hijyenden yoksun görüntülerde aynı kişinin ne maske, ne bone taktığı hatta bu işi yarı çıplak yaptığı görülüyor.

BİRİ YARI ÇIPLAK YUFKA DİZDİ, DİĞERİ TÜTÜN SARDI

Tişört bile giymeden yufkaları tepsiye dizen kişinin çalışma arkadaşının da baklava tepsileri başında tütün sardığı dikkat çekti. Aynı iş yerinde çalışan biri de bu anları an be an kaydetti.

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