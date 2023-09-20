Skandal görüntüler büyük tepki çekmişti! Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan kişi tutuklandı

Üsküdar'da lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına hakarette bulundu. Arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı duyuruldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.S, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

A.E.S. cezaevine gönderildi. (AA-DHA)

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