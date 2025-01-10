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  4. Skandal görüntüler! Güvercini oltaya bağlayıp köpek eğitmişti, kendini böyle savundu: 'Ben profesyenel bir avcıyım...'

Skandal görüntüler! Güvercini oltaya bağlayıp köpek eğitmişti, kendini böyle savundu: 'Ben profesyenel bir avcıyım...'

10.01.2025 12:39
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.01.2025 12:39
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Tepki üzerine tepki almıştı… Bartın’da misinaya bağladığı güvercinle köpek eğittiği görüntüleri ortaya çıkan şahıs, yaşanan olay sonrası sessizliğini bozdu.

Bartın’da misinaya bağladığı güvercinle köpek eğiten Eray Kara, İHA’ya yaptığı açıklamada, yaşananların hata olduğunu belirterek, herkesten özür diledi.

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“BÜYÜK HATA YAPMIŞIM”

Avcılık heyecanıyla yapmaması gereken bir şey yaptığını belirten Kara, "Ben profosyenel bir avcıyım. Bugün eve giren kuş nedeniyle heyecanlandım. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Köpeğimi eğitebilir miyim diye düşündüm. O an anlayamadım, ama çok büyük hata yapmışım. Bu nedenle tekrar özür dilerim" diye konuştu.

Kara, iki çocuğunun bulunduğunu, 4 köpek ve yavruya da baktığını kaydederek, kendisinin hayvanları ve insanları çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
köpek güvercin avcılık
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