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Skandal görüntüler sonrası AP'den Türk Bayrağı açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP'de Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan milletvekili Loannis Lagos'a tepki göstererek, "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz" açıklamasında bulundu.

Skandal görüntüler sonrası AP'den Türk Bayrağı açıklaması!

Sanchez, Twitter'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, AP'deki Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunun altını çizen Sanchez, "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel'de yeri yok." ifadelerini kullandı.

AP'DE TÜRKİYE KARŞITI PROVOKASYON

Brüksel'deki AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından milletvekili Lagos, kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak, büyük bir provokasyona imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu Nacho Sanchez Amor türk bayrağı Loannis Lagos

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Atatürk olsaydı Yunanistan ı işgal ederdi o bayrağıda oraya dikerdi..
sınır kapılarını transit olarak yunanistana geçişleri için aç suriyeliler geçsin oraya görürüm ben o bayrak yırtmayı ağlarlar .
BAŞIMIZDAKİ HÜKÜMET İKTİDAR DİŞİŞLERİ NEZDİNDE AYNI TONDA BU KENDİNİ BİLMEZ ŞEREFSİZE ŞİDETLE HADDİNİ BİLDİRMELİ.
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