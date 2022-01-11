Skandal görüntüler sosyal medyada olay olmuştu! '515 Haşimi'lerle ilgili yeni gelişme

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü çok konuşulmuştu. Görüntülerde bir grup Suriyelinin elinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüdükleri yer almıştı. Şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı ortaya çıktı. Adana Seyhan'da kaydedilen görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri kimliği belirlenen 20 kişiyi gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

KENDİLERİNİ '515 HAİŞİMİ' OLARAK TANITIYORLARDI

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi. Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

