HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dayakçı öğretmenin elinden o kurtardı: Burnundan kan geliyordu

Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dayakçı öğretmenin elinden o kurtardı: Burnundan kan geliyordu

24.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'nin boğazını sıkıp, darbeden ve hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y. ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri sürmüştü. Öte yandan T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden alan Gülcan Ünlü'nün ifadesi de iddianamede yer aldı. Ünlü, ''Hocam, neden böyle yapıyorsun?'' diye sordum. Ali Rıza Y. de 'Bu çocuk, bana iftira atıyor. Bana ana avrat küfrediyormuş' dedi. O sırada öğrencinin burnundan kan akıyordu" diye konuştu.

Olay, 14 Aralık'ta, Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Neden küfrettiğini T.K.'ye soran Ali Rıza Y., öğrencisini defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren baba, 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son dakika... Aksaray’daki öğretmen skandalında yeni gelişme! Ali Rıza Yücel'den şoke eden savunma…Son dakika... Aksaray’daki öğretmen skandalında yeni gelişme! Ali Rıza Yücel'den şoke eden savunma…

Screenshot_13

İL MİLLİ EĞİTİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Gözaltına alınan Ali Rıza Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açıp görevinden uzaklaştırdı. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.

Screenshot_14

9 KEZ TOKAT ATMIŞ

1,5 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Rıza Y.'nin, öğrenciye 9 kez tokat attığı, iddianamede belirtildi. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ali Rıza Y.'nin ifadesi de yer aldı. T.K.'nin kendisine 'deli' dediğini ve küfrettiğini ileri süren Ali Rıza Y., "Derse başlamadan önce bir öğrenci yanıma gelip, T.K.'nin Gülcan hocaya 'Ali Rıza hoca deli' dediğini söyledi. T.K. 1 hafta önce de benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkardı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu. Olay günü T.K.'ye özel olarak bu yaptıklarını sormak için koridora çıkarıp, konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım; mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'Sen benim hakkımda yalan, yanlış şeyleri nasıl söylersin' diye bağırdım" dedi.

Screenshot_16

''BİPOLAR BOZUKLUĞUM VAR, İLAÇ KULLANIYORUM''

Ali Rıza T., ifadesinde, attığı tokatların ardından T.K.'nin burnunun kanadığını belirterek, olaydan pişman olduğunu söyledi. İfadesinde, epilepsi hastası olduğunu aktaran Ali Rıza T., kendisinde bipolar bozukluk olduğunu, ilaç kullandığını ve olayı anlık sinirlenme sonucu ile yaptığını söyledi.

'ÖĞRENCİNİN BURNUNDAN KAN AKIYORDU'

T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden alan Gülcan Ünlü'nün ifadesi de iddianamede yer aldı. Ünlü, koridordan gelen gürültü ile sınıftan çıktığını belirterek, "Matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin okul öğrencilerinden T.K.'ye 'Neden böyle yapıyorsun?' diye bağırdığını duyunca yanlarına gittim. Ali Rıza Y.'ye 'Hocam, neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. Öğretmen Ali Rıza Y. de 'Bu çocuk, bana iftira atıyor. Benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim, ders işlemediğim, küfrettiğim yönünde iftiralar atıyor. Bunların hiçbirini yapmadım. Bana ana avrat küfrediyormuş. Bu yüzden talebeyi uyarıyorum' dedi. O sırada öğrencinin burnundan kan akıyordu" diye konuştu.

Screenshot_17

AVUKAT: EN ÜST SINIRDAN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ

T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin de "Sanık, olaydan sonra derhal gözaltına alındı. İdari olarak şu an açığa alınmış vaziyette. Biz de olayın takipçisi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sanık 'basit yaralama' değil; 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçunu işledi. Bu suçtan en üst sınırdan ceza alabilmesi ve bir daha kimsenin böyle olaylara cesaret edememesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNER"Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?""Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?"
Mahkeme salonu buz kesti! "Öldürdüm, başında bekliyorum"Mahkeme salonu buz kesti! "Öldürdüm, başında bekliyorum"
Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Eğitimde büyük atılım! Bakan Özer "tarih olacak" diyerek duyurdu

Eğitimde büyük atılım! Bakan Özer "tarih olacak" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.