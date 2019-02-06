HABER

Skandal görüntülere takipsizlik verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir kreşte cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sınıf ablasının tuvaletten aldığı iddia edilen emziği çocuğun ağzına sokması görüntüleri için savcılık kovuşturmaya gerek duymadı.Sivas’ta geçtiğimiz yıl bir kreşte, sınıf ablasının çocuklara kötü muamelede bulunduğuna dair cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkması kreşte çocuğu bulunan ailelerin tepkisine neden olmuştu.

Sivas’ta bir kreşte cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sınıf ablasının tuvaletten aldığı iddia edilen emziği çocuğun ağzına sokması görüntüleri için savcılık kovuşturmaya gerek duymadı.
Sivas’ta geçtiğimiz yıl bir kreşte, sınıf ablasının çocuklara kötü muamelede bulunduğuna dair cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkması kreşte çocuğu bulunan ailelerin tepkisine neden olmuştu. Görüntüye dayanılarak, sınıf ablası H.K.K.’nin (26) uyutmakta güçlük çektiği A.Y. isimli 4.5 yaşındaki çocuğun battaniye ve emziğini tuvalete attığı, daha sonra emziği çocuğun ağzına soktuğu iddia edilmişti. Skandal görüntünün ortaya çıkmasıyla görüntülerde yer alan sınıf ablası ve görüntüleri çektiği ileri sürülen öğretmen işten atılmış, kreşte çocuğu bulunan 6 aile ise avukatları aracılığı ile 9 Kasım 2018 tarihinde Sivas Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Dosyaya bakan savcı olayda yaralama veya kötü muamele kastının bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Ailenin avukatı Hamza Nuh Özer verilen karara itiraz etti.
Avukat Hamza Nuh Özer konuyla ilgili yaptığı açılamada, “Geçmişte Sivas’taki özel bir anaokulunda görevliler tarafından çocuklara kötü muamelede bulunulmuştu. Bu kötü muamele aşırı derecelere ulaşıyordu. Görüntülerde çocukların yastıklarının, battaniyelerinin ve emziğinin bir koridora atıldığı görülüyor. Bu koridorun tuvalet olduğu da düşünülüyor. Buraya fırlatılan yastık ve battaniyelerin tekrar çocukların kullanımına sunulduğu, emziğin ise ağzına verildiği görülüyor. Biz kabul edilemez bu görüntüler konusunda hemen adli makamlara başvurduk. Suç duyurusunda bulunduk. Konuyla ilgili gerekli bilgileri adli makamlara aktardık. Elimizdeki bu delillere rağmen Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Biz bu hayret verici karar karşısında hemen itiraz girişiminde bulunduk. Bir üst makama başvurduk, gelecek sonuçları bekliyoruz” dedi.

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Sahte paralarla alışveriş yapmak isterken yakalandılarSahte paralarla alışveriş yapmak isterken yakalandılar
Baraj inşaatında sabotaj gibi hırsızlıkBaraj inşaatında sabotaj gibi hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.