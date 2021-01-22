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Skandal görüntülerin çekildiği tesisteki dönerler imha edilecek

22.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki bir et entegre tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayarak, müzik eşliğinde hazır döner paketlerken çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaşan 2 kişinin çalıştığı firmaya, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ceza uygulayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Denetimlerde, 100 kilogram ete imha edilmek üzere el koyulurken, görüntülerdeki 2 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza verildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir et entegre tesisinde 2 çalışan, maskesiz olarak, müzik eşliğinde hazır döner paketledikleri anları kameraya aldı. Sosyal medya uygulaması olan Tik Tok'ta paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Hemen harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen tesise giderek, denetim yaptı.

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TÜM ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

Ekipler denetimde hijyen kurallarını hiç sayan 3 kişi tespit etti. Görüntülerin çekildiği partide üretilen dönerlere ise el koyuldu. Ürünlerin analizleri yapıldıktan sonra imha edileceği öğrenilirken, tesisteki tüm ürünlerden incelenmek üzere numune alınarak, laboratuvara gönderildi. Ekipler, ayrıca yaklaşık 100 kilogram ete de imha edilmek üzere el koydu.

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Denetimin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiale neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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POLİS MASKE CEZASI UYGULADI

Öte yandan Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki 2 çalışana koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uyguladı. Firma tarafından 2 çalışanın işine son verildiği öğrenildi. Görüntüleri paylaştığı belirlenen H.Y.'nin ise bütün sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.

DHA

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