Skandal iddia: Britney Spears’ın yatak odası dinleniyordu!

ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın tuttuğu güvenlik şirketinin 2008'den bu yana devam eden vasilik uygulaması sırasında şarkıcının telefon görüşmelerini ve mesajlarını gizlice takip ettiği iddia edildi.

GÜVENLİK ŞİRKETİNİN ESKİ ÇALIŞANI AÇIKLADI

"Controlling Britney Spears" (Britney Spears'ı Kontrol Etmek) isimli cuma günü yayımlanan New York Times belgeselinde Black Box Security güvenlik şirketinin eski çalışan Alex Vlasov, Spears'ın ekibiyle yaklaşık 9 yıl boyunca çalıştığını ve şirketin şarkıcının telefonunu dinlediğini söyledi.

Reuters'ın bildirdiğine göre Vlasov şarkıcının yatak odasına dinleme cihazı yerleştirildiğini de ifade etti. Vlasov söz konusu uygulamayı sorguladığında kendisine bunun Spears'ın güvenliği için yapıldığının ve vasilik uygulamasını denetleyen mahkemenin bundan haberdar olduğunun söylendiğini belirtti.

BRİTNEY SPEARS’IN BABASI AÇIKLAMA YAPMADI

Herhangi bir iddiaya yönelik doğrudan açıklama yapmayan Jamie Spears'ın avukatı Vivian Thoreen, Jamie Spears'ın eylemlerinin mahkemenin ona tanıdığı sınırlar içinde olduğunu söyledi.

Britney Spears'ın yaklaşık 13 yıl önce zihinsel çöküntü yaşamasının ardından tüm işlerini kontrol etmesi için kendisine mahkeme tarafından vasi atanmıştı.

Spears'ın vesayetin sona ermesi için açtığı davada verdiği ifadenin ve kamuoyu desteğinin ardından Jamie Spears ağustosta vasilikten çekildiğini açıklamıştı.

