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Skandal iddia! Temizlik personelinin özel hastanedeki ameliyatlarda asistanlık yaptığı öne sürüldü

19.12.2024 19:55
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Türkiye, yenidoğan çetesi skandalıyla sarsılırken bu defa Van'daki özel bir hastaneyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Daha önce de yanlış kan verilmesi dolayısıyla bir kadının hayatını kaybettiği hastanede, temizlik personelinin beyin cerrahisi, kadın doğum ve bypass gibi kritik ameliyatlarda asistanlık yaptığı iddia edildi. Temizlik görevlisinin ilkokul mezunu olduğu ve sağlık eğitimi almadığı ileri sürülürken, hastane ise iddiaları yalanladı.

Skandal iddia! Temizlik personelinin özel hastanedeki ameliyatlarda asistanlık yaptığı öne sürüldü

Van'daki özel bir hastanede bazı ameliyatlara temizlik personelinin katıldığı iddia edildi. T24'ten Ruşen Takva'nın haberine göre, ameliyathanede yakın zamanda çekilen görüntülerde iddiaya göre M.K. adlı temizlik personeli, hastaya müdahale ettiği ve sezaryen işlemi esnasında uzman doktorun asistanı gibi görev yaptığı, bir başka görüntüde ise aynı kişinin bu kez beyin ameliyatında başka bir cerraha asistanlık yaptığı tespit edildi. İlkokul mezunu olan M.K.’nın sağlık konusunda herhangi bir eğitiminin olmadığı belirlendi.

HASTANEDEKİ BİR ÇALIŞAN İDDİALARI DOĞRULADI

Skandal iddiaların sorulduğu bir hastane çalışanı M.K.'nın bazı ameliyatlarda doktorların asistanlığını yaptığı iddialarını doğruladı.

Hastane çalışanı, iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Zaten ismi geçen kişiler bizim tanıdığımız ve diplomasının olmadığını bildiğimiz personel. Hatta bir ameliyat esnasında bunlardan birinin orada tek başına ve uzman doktor yokken işlem yaptıklarına dair kayıtlar bile var. Diplomaları olmadığını kendileri de anlatıyordu. Ameliyathane gibi kapalı bir ortamda çalıştıkları için kimse görmeden bunu yapabiliyorlardı. Zaten kendileri diplomalarının olmadığını ama uzun yıllardır doktorlar tarafından o şekilde eğitildiklerini söylüyorlardı. Alaylılar yani."

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"HASTANE YÖNETİMİ DE HABERDAR"

"Hastane yönetimi bu durumdan haberdar. Söz konuşu kişi hastane yönetiminin ve müdürlerinin de bildiği bir kişi ve birçok ameliyata giriyor. Bu ameliyatların arasında bypass, kadın doğum ve özellikle beyin cerrahi ameliyatları var. Bu işlemler sırasında doktora bizzat asistanlık eden elemanlar bunlar. Ayrıca sadece bir kişi değil. Ameliyathane bölümünde bu şekilde çalışan 6 – 7 tane alaylı personel olduğunu biliyoruz. Hatta ameliyathane sorumlusunun dahi diplomasının olmadığını biliyoruz."

"DEFALARCA ŞAHİT OLDUM"

İddiaların odağındaki hastanede altı yıldır çalışan K.N de, “Diplomasız olan bu personelin ameliyata girmesine defalarca şahit oldum. Hatta tek kullanımlık malzemeleri bile defalarca başka ameliyatlarda kullanıldığını gördüm." dedi.

"AMELİYATLARA GİRMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Aynı hastanede diploması ve sağlık eğitimi almamış bir çok kişinin ameliyatlarda işlem yaparken gördüğünü söyleyen K.N., “L.E , M.K ve H.T, bunlar temizlik personeliydiler. Herhangi bir sağlık diplomaları yoktu. Bizzat kendileri de sağlık lisesi veya üniversite mezunu olmadıklarını söylüyorlardı. Zaten bu personelin halen ameliyatlara girmeye devam ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

HASTANE İDDİALARI YALANLADI

Skandalların odağındaki hastane, yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlarken, temizlik personelinin yönetmelik gereği ameliyathaneye girebildiğini, hastalara müdahalesinin söz konusu olamayacağını, ilgili yönetmelik kurallarına uyulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "Tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız. Bahse konu iddialara istinaden ‘Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir” ifadelerine yer verildi. Hastane yönetiminden, M.K.’nın bu konuda bir eğitimi bulunup bulunmadığına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

YANLIŞ KAN NAKLİ CAN ALMIŞTI

Aynı hastane, 2023 yılının Nisan ayında da bir hastaya yanlış kan verilmesinden dolayı hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bel fıtığı ameliyatı için hastaneye giden 33 yaşındaki Makbule Kaya, yanlış kan verilmesinden dolayı yaşamını yitirmiş, aile hastane hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Van hastane
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