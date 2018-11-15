Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

'Washington’daki Kürt Enstitüsünde çarşamba günü ulusal basın merkezinin toplantı odasında "DEAŞ sonrası Ortadoğu’daki Jeopolitik Gelişmeler" konulu bir toplantı düzenlediğini' aktaran Serdar Turgut, 'YPG’nin hem bölgedeki hem de Washington’daki önde gelen isimlerinin katıldığı tıoplantının katılım listesne baktığımda meselenin ilk bakışta sunulduğu kadar masum bir akademik süreç olmadığı belli oldu.' ifadelerini kullandı.

KÜRDİSTAN HARİTASINI ÇİZEN KİŞİ DE TOPLANTIDAYDI



Turgut, kendisinin ilk görev yaptığı yıllarda Pentagon’daki odasında Kuzey Suriye ve Irak’ı içine alacak şekilde çizilmiş Kürdistan haritasını gösteren kişinin de bu toplantıda olduğunu aktardı.

Turgut, yazısına şöyle devam etti:

Böylece toplantının resmen açıklanmayan amacı bölgede bir Kürt oluşumunun nasıl kurulacağı haline dönüşmüştü.

Aşağıda vereceğim katılımcı listesine bakarsanız konunun Washington'da ne kadar güçlü isimlerle tartışıldığını görürsünüz.

Washington’daki bu toplantının tam da Fırat’ın doğusunda neler olacağının Türkiye ile Amerika arasında tartışıldığı bir döneme denk gelmesi de tesadüf değil tabii ki. Buradaki Kürt Enstitüsü, DEAŞ’tan sonra bölgedeki YPG unsurlarının İran’ın yayılmacı politikalarına karşı duracak en etkili güç oldukları söylemini de kullanıyorlar.