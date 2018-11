Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

ASLINDA ÇIKMAZ SOKAKTALAR



Zaten yıllar önce o haritayı bana gösteren Amerikalı yetkilinin de birinci amacı İsrail’in çıkarlarını bölgede korumaktır. Bu toplantıda da görüldüğü gibi bugünkü şartlarda bunun YPG ile işbirliği içinde yapılabileceğini savunuyor, bu da tabii ki Amerikan devletinin resmi politikası ile de çakışıyor şu anda.

Fakat bu adımlara rağmen Washington’da Amerikan yetkililerine bu sürecin çıkmaz sokak olduğunu anlatmak ve Türkiye’yi tatmin ve ikna edecek bir formül oluşturulmadan bölgede barışın olamayacağını bıkıp usanmadan devamlı anlatmak lazım.

Yeni oluşan Kongre’deki hava da Türkiye’nin bu tür argümanlarının daha rahat dinlenebileceği bir yeni sürecin habercisi olabilir. Türkiye bu konjonktürü kullanarak kendi tezlerini, en azından Kürtler kadar halkla ilişkileri etkili biçimde anlatabilmeli Washington’da.

KATILIM LİSTESİ



Ms. Ilham Ahmad, Senior Member of the Syrian Democratic Council

Dr. Aykan Erdemir, Senior Fellow, Foundation for Defense of Democracies

Dr. Najmaldin Karim, Former Governor of Kirkuk

Dr. Amy Austin Holmes, Fellow, The Wilson International Center for Scholars

Mr. Giran Ozcan, The Peoples' Democratic Party (HDP) Representative to the US

Dr. David Pollock, Bernstein Fellow, Director of Project Fikra, The Washington Institute

Dr. Harold Rhode, Distinguished Senior Fellow, Gatestone Institute

Mr. Bassam Ishak, President, The Syriac National Council in Syria

Ms. Sarah N. Stern, The Founder and the President of Endowment for Middle East Truth