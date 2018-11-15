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Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 07:31 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Serdar Turgut, bugünkü 'Washington'da Kürt haritası çizen kişi YPG ile toplantıdaydı' başlıklı yazısında, toplantının detaylarını aktardı.

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

'Washington’daki Kürt Enstitüsünde çarşamba günü ulusal basın merkezinin toplantı odasında "DEAŞ sonrası Ortadoğu’daki Jeopolitik Gelişmeler" konulu bir toplantı düzenlediğini' aktaran Serdar Turgut, 'YPG’nin hem bölgedeki hem de Washington’daki önde gelen isimlerinin katıldığı tıoplantının katılım listesne baktığımda meselenin ilk bakışta sunulduğu kadar masum bir akademik süreç olmadığı belli oldu.' ifadelerini kullandı.

KÜRDİSTAN HARİTASINI ÇİZEN KİŞİ DE TOPLANTIDAYDI

Turgut, kendisinin ilk görev yaptığı yıllarda Pentagon’daki odasında Kuzey Suriye ve Irak’ı içine alacak şekilde çizilmiş Kürdistan haritasını gösteren kişinin de bu toplantıda olduğunu aktardı.

Turgut, yazısına şöyle devam etti:

Böylece toplantının resmen açıklanmayan amacı bölgede bir Kürt oluşumunun nasıl kurulacağı haline dönüşmüştü.

Aşağıda vereceğim katılımcı listesine bakarsanız konunun Washington'da ne kadar güçlü isimlerle tartışıldığını görürsünüz.

Washington’daki bu toplantının tam da Fırat’ın doğusunda neler olacağının Türkiye ile Amerika arasında tartışıldığı bir döneme denk gelmesi de tesadüf değil tabii ki. Buradaki Kürt Enstitüsü, DEAŞ’tan sonra bölgedeki YPG unsurlarının İran’ın yayılmacı politikalarına karşı duracak en etkili güç oldukları söylemini de kullanıyorlar.

ASLINDA ÇIKMAZ SOKAKTALAR

Zaten yıllar önce o haritayı bana gösteren Amerikalı yetkilinin de birinci amacı İsrail’in çıkarlarını bölgede korumaktır. Bu toplantıda da görüldüğü gibi bugünkü şartlarda bunun YPG ile işbirliği içinde yapılabileceğini savunuyor, bu da tabii ki Amerikan devletinin resmi politikası ile de çakışıyor şu anda.
Fakat bu adımlara rağmen Washington’da Amerikan yetkililerine bu sürecin çıkmaz sokak olduğunu anlatmak ve Türkiye’yi tatmin ve ikna edecek bir formül oluşturulmadan bölgede barışın olamayacağını bıkıp usanmadan devamlı anlatmak lazım.
Yeni oluşan Kongre’deki hava da Türkiye’nin bu tür argümanlarının daha rahat dinlenebileceği bir yeni sürecin habercisi olabilir. Türkiye bu konjonktürü kullanarak kendi tezlerini, en azından Kürtler kadar halkla ilişkileri etkili biçimde anlatabilmeli Washington’da.

KATILIM LİSTESİ

Ms. Ilham Ahmad, Senior Member of the Syrian Democratic Council
Dr. Aykan Erdemir, Senior Fellow, Foundation for Defense of Democracies
Dr. Najmaldin Karim, Former Governor of Kirkuk
Dr. Amy Austin Holmes, Fellow, The Wilson International Center for Scholars
Mr. Giran Ozcan, The Peoples' Democratic Party (HDP) Representative to the US
Dr. David Pollock, Bernstein Fellow, Director of Project Fikra, The Washington Institute
Dr. Harold Rhode, Distinguished Senior Fellow, Gatestone Institute
Mr. Bassam Ishak, President, The Syriac National Council in Syria
Ms. Sarah N. Stern, The Founder and the President of Endowment for Middle East Truth

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Anahtar Kelimeler:
ABD YPG Washington DEAŞ kürdistan haritası

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