MAGAZİN

Skandal! Mariah Carey'nin ihanet görüntüsü ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

İngiliz The Daily Mail gazetesi, ünlü yıldız Mariah Carey'nin o dönemki nişanlısı milyarder işadamı James Packer'dan ayrılmadan altı ay önce, şimdiki sevgilisi Bryan Tanaka ile çekilen görüntülerini yayınladı. Yayınlana görüntülerde Carey'in kucak dansı yaptığı görünüyor.

Skandal! Mariah Carey'nin ihanet görüntüsü ortaya çıktı

Mart 2016’da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki D’Angleterre Oteli’nde çekilen videoda, 49 yaşındaki Carey ile 36 yaşındaki dansçısı Tanaka, oldukça seksi bir şekilde dans ediyor. Bir noktada Carey’nin Tanaka’ya kucak dansı yaptığı görülüyor.

The Daily Mail gazetesi, videonun çekildiği tarihte Carey ile 51 yaşındaki Avustralyalı işadamı Packer’ın nişanlı olduğunu yazdı. Carey ile Parker Ekim 2016’da ayrılmıştı.

İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak, Carey-Tanaka çiftinin o dönemde de sadece arkadaş olmadıklarını ve birbirlerine karşı çok flörtöz davrandıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLARINI GÖNDERİYORDU

Carey’nin ekibinde bulunan bazı çalışma arkadaşına, Tanaka’ya gönderilmek üzere seksi fotoğraflarını çektirdiği de iddia edildi.

Bu fotoğraflar arasında Temmuz 2016’da Packer ile birlikte tatildeyken yatta çekilen altı adet çıplak ve yarı çıplak fotoğrafın da bulunduğu öne sürüldü.

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