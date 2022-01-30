Skandal olay! Metaverse dünyasına giren kadın, 3 erkek tarafından tacize uğradı

Metaverse fikri, özellikle Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesiyle oldukça ses getirdi. Sadece Meta değil, inovasyona önem veren pek çok marka metaverse yatırımlarını ve planlarını paylaşmaya başladı. Öte yandan, metaverse odaklı platformlarda arsa satışları da tam anlamıyla patladı. Ancak genellikle övgüyle bahsedilen metaverse'te skandal bir olay yaşandı.

METAVERSE'TE ÜÇ ERKEK TARAFINDAN TACİZ EDİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel'e Facebook'un metaverse'üne girdikten bir dakika sonra bir çete tarafından cinsel saldırıda bulunuldu.

Olayın, kullanıcıların avatarlarının buluştuğu ve etkileşime girdiği ve şehirler, parklar veya kafeler gibi hızla büyüyen bir sanal konumlar ağını keşfettiği çevrimiçi bir dünya olan, Facebook'a ait Horizon Venues metaverse'ünde gerçekleştiği belirtildi.

Kendisine bir avatar oluşturan Nina Jane Patel, sanal gerçeklik başlığı aracılığıyla üç erkek karakterin avatarına saldırısını korku içinde izledi ve dinledi.

METAVERSE'TEKİ SKANDAL TACİZ OLAYI NASIL YAŞANDI?

Dört çocuk annesi Patel, giriş noktası olarak hizmet veren sanal bir alan olan 'lobi'ye girdi. Ancak saniyeler içinde, onu el ile taciz eden, cinsel imalara maruz bırakan ve kaçmaya çalışırken birkaç dakika boyunca saldırının ekran görüntülerini alan erkeklerin avatarları tarafından takip edildi.

43 yaşındaki kadın, yaşadıklarından bu yana endişe duyduğunu ve özellikle üç kızının ve diğer kadınların güvenliğinden korktuğunu dile getirdi.

Nina Jane Patel yaşadığı olayı şu ifadelerle anlattı:

“Horizon Venues metaverse’e tıpkı bana benzeyen, orta yaşlı, sarışın, kot pantolon ve uzun kollu bir bluz giymiş bir avatar olarak girdim. Girdiğiniz alan tiyatro fuayesi gibi bir lobi. 60 saniye içinde, hepsi erkek sesli üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz bir şekilde bana dokundu.

"SEVMİYORMUŞ GİBİ YAPMA" DEDİLER

Ben ne olduğunu anlamadan önce, hem üst hem de alt bedenime avatarıma dokunduklarına dair ekran görüntülerini çekiyorlardı. Bunu yaparken de “Sevmiyormuş gibi yapma” gibi şeyler söylediler. Kaçmaya çalıştım ama beni takip ettiler. Bu insanların kim olduğunu bilmiyordum ya da kalıp araştırmak için zamanım yoktu."

Patel'in yaşadığı korkunç deneyim, metaverse'ün cinsel saldırganlar için bir uğrak haline geleceğine dair korkuları artıracak gibi görünüyor.

