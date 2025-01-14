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Skandal olaya müdahale... İnternet yayıncısı, dini değerlere ve Atatürk’e hakaretten tutuklandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 13:31
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İzmir'de dini değerlere, Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, tutuklandı.

Skandal olaya müdahale... İnternet yayıncısı, dini değerlere ve Atatürk’e hakaretten tutuklandı!

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

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YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından Doğan, dün polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde söz konusu yayınlardaki açıklamaları alkolün etkisiyle yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal Bulut Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
İzmir hakaret atatürk
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