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Skandal rapor sızdırıldı! Yetim çocukları iş adamlarına kiralamışlar

04.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Skandal rapor sızdırıldı! Yetim çocukları iş adamlarına kiralamışlar

Almanya’da bir manastırda görev yapan rahibelerin, yetim çocukları işadamlarına 'kiraladıklarına' dair soruşturmaya ilişkin skandal rapor basına sızdırıldı.

Köln Katolik Başpiskoposluğu’na mensup rahibelerin, yetim çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduklarına ilişkin soruşturma geçtiğimiz ay sonuçlanmıştı. Soruşturma sonuçlarının yer aldığı rapor, kamuoyu ile paylaşılmamıştı ancak rapor içeriği çok sayıda basına sızdı. ABD merkezli Daily Beast gazetesi, 560 sayfalık soruşturma raporunun bazı bölümlerini yayımladı.

Raporda 1960 ve 1970'li yıllar arasında Almanya'nın Speyer kentinde bulunan bir manastırda görev yapan rahibelerin, öksüz çocukları, iş adamları ve din görevlilerine 'sattıkları' detaylı bir şekilde yer alıyor. Gazetenin alıntı yaptığı soruşturma raporuna göre, cinsel taciz ve istismara maruz kalan yetim çocuklardan bazıları önce zorla iş adamlarına gönderildi, sonrasında da giysilerini kırıştırdıkları ya da kıyafetlerini kirlettikleri için rahibeler tarafından cezalandırıldı. Raporda, çoğu 8-14 yaşları arasındaki 175 çocuğun 20 yıl boyunca tacize uğradığı bilgisi de yer alıyor. Soruşturma, bazı çocukların evlat edinilmesinin kasıtlı olarak yasaklandığı veya rahibelerin onları satmaya devam edebilmeleri için koruyucu bir eve götürüldükleri ortaya çıktı.

Manastırın bağlı olduğu makamların belgeleri görmek isteyen gazetecilerden bir gizlilik anlaşması imzalamalarını talep ederek, raporu kamuoyuna açıklamayı reddetmesi üzerine ayrıntıların basına sızdırıldığı belirtildi.

Söz konusu manastırın bağlı olduğu bölgede görevli Piskopos Karl-Heinz Wiesmann, medyaya sızdırılan taciz raporunun çok rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, halkın okuması için uygun olmadığını söyledi. Wiesmann, skandal raporu okuduktan sonra görevinden 1 ay uzaklaşmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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