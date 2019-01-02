Skandal sınav sorusu!

Skandal sınav, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Bingül Erdem Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi arasında yapıldı. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, skandal soruya tepki gösteren velilere okul yöneticilerinin, “Yahya Kemal Beyatlı'nın eserinden alıntılandı” savunmasında bulundukları bildirildi. Veli ve öğrenciler arasında büyük tepki çeken sınavın edebiyat bölümünün 25'inci sırasında yer alan ifadeler ve yöneltilen soru şöyle:

“Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköy, moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar, müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiye ile yetişen (…) ve Türklükleri'ni hissedemiyorlar.