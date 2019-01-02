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Skandal sınav sorusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bulunan Anadolu liseleri arasında arasında “Beşiktaş Yarışıyor” adıyla deneme sınavı düzenlendi. Geçen hafta düzenlenen sınavda, çocukları kin ve nefrete sürükleyecek bir soruya yer verildi. Sınavda lise öğrencilerine, Beşiktaş, Moda, Kadıköy gibi semtlerde oturan çocukların “ezanı, ramazanı, kandili bilmediği” ifadelerinin olduğu soru yöneltildi.

Skandal sınav sorusu!

Skandal sınav, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Bingül Erdem Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi arasında yapıldı. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, skandal soruya tepki gösteren velilere okul yöneticilerinin, “Yahya Kemal Beyatlı'nın eserinden alıntılandı” savunmasında bulundukları bildirildi. Veli ve öğrenciler arasında büyük tepki çeken sınavın edebiyat bölümünün 25'inci sırasında yer alan ifadeler ve yöneltilen soru şöyle:

“Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköy, moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar, müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiye ile yetişen (…) ve Türklükleri'ni hissedemiyorlar.

Soru: Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a- Doğarken kulaklarına ezan okunmuyor.
b- Çocukların sütü çok temiz, karakterleri kuvvetli oluyor
c- Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar
d- Sadece rüyalarında inançlarını yaşıyorlar.
e- Başka semtlerdeki akranlarını küçümsüyorlar”

"ZİHİNLERE KİN VE NEFRET EKİLİYOR"

Skandal belgeyi Facebook'ta paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, “Milletimizi bölemeyeceksiniz” diyerek şunları yazdı:

“MEB ne yapıyor! Talimatla karar veren yargı akımına MEB’de kapıldı. Yıllardır meydanlardan yankılanan ayrıştırıcı, bölücü dil İstanbul Beşiktaş’taki 5 lisede sınav sorusu oldu. Çocuk zihinlere kin eken siyasetiniz batsın. Bölemeyeceksiniz, ayıramayacaksınız! Türk Milleti tek vücut olacak 31 Mart'ta bu çarpık zihniyete dur diyecek.”

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Anahtar Kelimeler:
lise Beşiktaş moda kadıköy sınav

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
NAYLON MÜSLÜMANLIK MI BİRLEŞTİRİYORMUŞ TÜRK MİLLETİNİ.
diğer semtlerde neler oluyor nelerrrrrrr :)))
Derhal soruşturma açılmalı bu sınavın yapılmasına kim izin vermiş, soruları inceleyen kurulda kimler varsa hesap vermeli. Seçime kadar daha çok çıkar bu tarz olaylar.
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