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Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye S-400 alırsa F-35 programından çıkarılsın!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 02:40 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması tasarısını kabul etti. Karara Türkiye'den sert tepki geldi.

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye S-400 alırsa F-35 programından çıkarılsın!

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması halinde F-35 programından çıkarılması çağrısı yapan karar tasarısını kabul etti.

HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK

Temsilciler Meclisi'nin kararının hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Karar Trump yönetimine tavsiye niteliği taşıyor.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını gözlemliyoruz. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen, 'ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi F-35 S-400

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte beğendiğiniz, kölesi olurcasına taptığınız, vize almak için şebeğe döndüğünüz abd budur. kısaca diyorlar ki hak hukuk biziz, kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. öte yandan bütün hükümetler bu abd ye müttefiğimiz derken gözlerinin içi gülüyor.
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