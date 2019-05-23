Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye S-400 alırsa F-35 programından çıkarılsın!

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması halinde F-35 programından çıkarılması çağrısı yapan karar tasarısını kabul etti.
Temsilciler Meclisi'nin kararının hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Karar Trump yönetimine tavsiye niteliği taşıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını gözlemliyoruz. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen, 'ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
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