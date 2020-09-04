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Skandalı çıplak fotoğraflar ortaya çıkardı! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 14:25 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşanan olayda Kandice Barber adlı öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Olay, kadının öğrencisine gönderdiği çıplak fotoğrafların öğrenciler arasında yayılmasıyla ortaya çıktı.

Skandalı çıplak fotoğraflar ortaya çıkardı! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı!

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Kandice Barber adlıevli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisini boş bir araziye götürüp arabada cinsel ilişkiye girdi. Öğrencisine çıplak fotoğraflar attığı ortaya çıkan öğretmen olay sonrası tutuklandı. Olay, kadının öğrencisine yolladığı çıplak fotoğrafların tüm okulda yayılmasıyla ortaya çıktı.

3 kez cinsel ilişkiye giren öğretmenle öğrencisi arasındaki mesajlar da ortaya çıktı. Öğrencisin ile Snapchat uygulaması üzerinden fotoğraflarını gönderen kadın, oradan çıplak fotoğraflar gönderiyordu. Öğretmenin öğrencisine bir süre sonra "Senden hamile olabilirim" mesajları attığı ortaya çıktı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kandice Barber, öğrencisine banyo yapacağını söyleyip banyoda çektiği fotoğrafları öğrencisine yolladıktan sonra öğrencisine kendisi ile buluşup buluşmak istemediğini sordu.

Öğrenci öğretmenin teklifini kabul edince, öğretmen sabaha karşı öğrencisini evinden alıp boş bir araziye götürüp arabada ilişkiye girdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen öğretmen tutuklanırken çalıştığı okuldan atıldı. Ayrıca öğretmenin ölü olarak doğurduğu çocuğunun babası da kocası olduğu ortaya çıktı.


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