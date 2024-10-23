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  4. Skandallar üstüne skandal... Yenidoğan çetesinden sonra şimdi de yaşlı çetesi! Utanmadan bir de "Zaten ölecek neyin peşindesiniz?" demişler

Skandallar üstüne skandal... Yenidoğan çetesinden sonra şimdi de yaşlı çetesi! Utanmadan bir de "Zaten ölecek neyin peşindesiniz?" demişler

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 10:50
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Bu skandal başka skandal... Ersoy Hastanesi'nde yaşlı hastalarla ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. Yenidoğan çetesinin ardından, bu kez yatağa bağlı yaşlı hastalardan para kazanıldığı öne sürülüyor. Sözcü TV'ye konuşan bir kadın, hastanede beklerken "Zaten yakınınız ölecek, yaşadığı kadar yaşamış," denildiğini aktardı.

Skandallar üstüne skandal... Yenidoğan çetesinden sonra şimdi de yaşlı çetesi! Utanmadan bir de "Zaten ölecek neyin peşindesiniz?" demişler

Sözcü TV muhabiri İlayda Çolakoğlu'nun haberine göre, yenidoğan çetesiyle gündeme gelen hastanelerden sonra şimdi de yaşlı çeteleri oluşturduğu iddia edilen Ersoy hastanesi.

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"ZATEN YAKININIZ ÖLECEK, YAŞADIĞI KADAR YAŞAMIŞ"

Öyle ki iddia çok büyük, bu sefer yenidoğanlardan değil yatağa bağlı yaşlı hastalardan para ticareti yapmışlar. Haberde yer alan kadının iddiasına göre o yakınını kapıda beklerken, "Zaten yakınınız ölecek, yaşadığı kadar yaşamış" denildiğini söyledi.

Kadının iddiaları bununla da bitmiyor. Hastanede sürümden kazanılan bir sistem olduğunu, insan hayatının hastane için bir şey ifade etmediğini ve ticaret odaklı olduklarını söyledi.

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"O KADAR UCUZ MU İNSAN? O KADAR KOLAY MI ÖLÜM?"

Başka bir söylemi ise hastanenin taşeron olması ve yoğun bakımda günlükçü, Türkmen gibi ucuz işçi çalıştırdıkları oldu. Yakınını kaybeden kadın, yanlış tedavinin can aldığını ve vücudu iflas ettirdiğini başka bir nedenin ise bakımsızlık olduğunu vurguladı. Çaresiz kadının sorusu şu yöndeydi "O kadar ucuz mu insan? O kadar kolay mı ölüm?"

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HASTANE YÖNETİMİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Kadın hastane hakkında soruşturma başlattığını ancak o davanın bir şekilde kapattırıldığını iddia ederken hastane yönetimi ise hiç bir suçlamayı kabul etmedi. Ancak hastanenin skandalları bununla da sınırlı değildi. Daha önce de hastanenin diğer şubelerinin adı usulsüzlüklere karışmıştı.

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