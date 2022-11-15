Skandalları bitmiyor! Grup seks, aldatma derken şimdi de...

Sinema oyuncuları, şarkıcılar, televizyon yıldızları ve sokaktaki insanlar, şeker (diyabet) hastaları için üretilen bir ilave vücutlarına enjekte ederek zayıflamaya çalışıyor. İlaç, kilo vermek isteyenler için yiyecekleri itici hale getirerek daha az yemelerine sebep oluyor. Kimse bu sırrını açıklamasa da başta Kim Kardashian olmak üzere Khole Kardashian ve komedyen Heather McDonald'ın bu yöntemle kilo verdiği konuşuluyor.

GELİŞMELER ENDİŞE VERİCİ

Diyetisyen Funda Özkan, kilo verme ilacı olarak pazarlan ilaç hakkında şu bilgileri verdi: “Danimarkalı bir şirket tarafından Tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen bir ilaçtır. Bu ilaç son iki yılda sosyal medya sayesinde çok popüler oldu. Yiyeceklere karşı kimyasal bir tiksinti tetikliyor. Tokluk hissini artırıyor. Enjekte edildikten sonra, kişi mide bulantısı spazmları ve kendini hasta hissetme şeklinde fiziksel olarak isyan ediyor. Bu ilacı alanlar dört lokma yemek yedikten sonra kendini doymuş hissediyor. İlaç o kadar çok talep edildi ki piyasada kıtlık başladı. Firma, hızla artan talebi karşılamakta zorluk çektiğini bildirdi. Zayıflamak için girişilen bu yöntemlerin sağlıklı bir beslenme planının yerini almasından endişe duyuluyor.”



