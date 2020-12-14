"Skoda Citigo-e’nin üretimi bitiyor mu?" söylentileri, geçtiğimiz Eylül ayında Citigo-e’nin üretimden çekilmesiyle ortaya çıktı. Skoda, yeni bir şehir aracı ile karşımıza çıkmak istiyor.

SKODA CITIGO-E’NİN ÜRETİMİ BİTİYOR MU?

Yeni üretilecek olan model, Volkswagen'in MEB platformunu kullanacak. Bu model "ID.1'i" temel alacak. Tasarım konusunda ise yeni modelin iddialı olacağı biliniyor. Schäfer: "Ortada kullanabileceğimiz ve akıllıca şeyler yapabileceğimiz bir platform var. Araç tamamen farklı görünecek." ifadelerini kullanmış.

AİLE OLMAK AVANTAJ

Skoda, yeni üretilecek olan modelin, ailedeki diğer modellerin ortak kullanılacağı argümanlar ile yapılacağını bildirdi. Bunun ilk örneği ise MEB platformunun bu modelde kullanılacağı. Yeni modelin yaklaşık 4 metre uzunluğa sahip olması bekleniyor. VW Polo büyüklüğünde olacak modellerin fiyatının ise makul tutulması gündemde. Yeni model 20.000 Sterlin bandından olacağı tahmin ediliyor.



