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Skoda Citigo-e’nin üretimi bitiyor mu?

14.12.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Skoda Citigo-e’nin üretimi bitiyor mu?

Markanın en küçük elektrikli modeli olan Skoda Citigo-e, geçtiğimiz Eylül ayında piyasadan çekilmişti. Model yeni bir model daha üretmek için kollarını sıvadı.

"Skoda Citigo-e’nin üretimi bitiyor mu?" söylentileri, geçtiğimiz Eylül ayında Citigo-e’nin üretimden çekilmesiyle ortaya çıktı. Skoda, yeni bir şehir aracı ile karşımıza çıkmak istiyor.

2020 skoda citigo e

SKODA CITIGO-E’NİN ÜRETİMİ BİTİYOR MU?

Yeni üretilecek olan model, Volkswagen'in MEB platformunu kullanacak. Bu model "ID.1'i" temel alacak. Tasarım konusunda ise yeni modelin iddialı olacağı biliniyor. Schäfer: "Ortada kullanabileceğimiz ve akıllıca şeyler yapabileceğimiz bir platform var. Araç tamamen farklı görünecek." ifadelerini kullanmış.

2020 skoda citigo e

AİLE OLMAK AVANTAJ

Skoda, yeni üretilecek olan modelin, ailedeki diğer modellerin ortak kullanılacağı argümanlar ile yapılacağını bildirdi. Bunun ilk örneği ise MEB platformunun bu modelde kullanılacağı. Yeni modelin yaklaşık 4 metre uzunluğa sahip olması bekleniyor. VW Polo büyüklüğünde olacak modellerin fiyatının ise makul tutulması gündemde. Yeni model 20.000 Sterlin bandından olacağı tahmin ediliyor.

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