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Skoda, efsanesini 21. Yüzyıl için yeniden tasarlıyor

03.02.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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Skoda, efsanesini 21. Yüzyıl için yeniden tasarlıyor

Skoda tasarımcıları klasik modelleri unutmadı. O klasik modelleri modernize ederek kullanmayı sevenlerden olan Skoda 1203'ün modern bir versiyonunu ortaya çıkardı.

Çekoslovaklar için 1203, hizmet minibüsü olarak kullanılmış. Hizmetler arasında, Ambulans, cenaze arabası, teslimat kamyoneti ve daha fazlası yer alıyor. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya barışçıl bir şekilde dağılmadan önce ülkenin sokaklarında her zaman görülen modellerdendi.

Skoda-1203-camper-rendering-1

Daniel Hajek'in tasarım çalışması için onu seçmesinin nedenini şu cümlelerle açıkladı "Büyükbabamın evinin bahçesinde bunun gibi düz yataklı bir versiyonu vardı, ancak artık yola çıkmaya elverişli değil. Bir nevi ilk arabamdı, onu çiftliğimizde kullandık ve on beş yaşımdayken motoru ara sıra çalıştırıp tarlada sürmeme izin verdiler."

Skoda-1203-camper-rendering-8

Hajek, 1203'ün sadece bir nostalji makinesi olmasını istemiyordu . “Çalışmamdan bunun aynı araç olduğunu açıkça belirtmek istedim, ancak çok açık bir şekilde retro olmasını istemedim. Efsaneye saygı duruşunda bulunan modern bir araç tasarladım ”dedi. Zamansız olmasını istedim. Gerçekten de Hajek, bunun gibi bir aracın Skoda'nın serisine tam olarak uyacağını düşündüğünü söyledi. Hajek, hayal gücüne göre , bunun sadece işletmeler için değil, sıradan insanlar için pop-top bir kampçı olacağını söyledi.

Skoda-1203-camper-rendering-3

İÇERİDE NE OLACAK?

İlginç bir şekilde, iç mekanda bilgi-eğlence sistemi yok. Bir kullanıcı arayüzü tasarımcısı olarak, Hajek'in ilk oradan başlayacağı tahmin ediliyordu. Ancak tasarımcıya göre, insanların telefonlarını Skoda tarafından tasarlanan bir uygulamayla kullanacağını düşünüyor. Ne yazık ki, Skoda aslında böyle bir şey üretme arzusunu dile getirmedi, ancak bunu yaptıklarını görmek ilginç olurdu.

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