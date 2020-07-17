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Skoda Kamiq Türkiye'de! İşte Skoda Kamiq'in Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Skoda, Skoda Kamiq'i Türkiye'ye getirdi. Skoda'nın yeni nesil B sınıfı SUV modeli, dikkat çeken özelliklerinin dışında dikkat çeken de bir fiyata sahip. Peki Skoda Kamiq fiyatı ne kadar? Skoda Kamiq özellikleri neler? Gelin bu soruların cevabını birlikte verelim.

Skoda sadece klasikleşmiş otomobil üretiminde yer almıyor. Skoda bir süredir B SUV ve C SUV sınıfında otomobiller üretmeye başladı. Bu otomobillerden biri de B SUV olan Skoda Kamiq. Skoda Kamiq duyurulmasının ardından yurt dışında satış macerası yaşadı ve bu maceradan sonra sıradaki durağına geldi. Yerden yüksek otomobil Skoda Kamiq'in sıradaki durağı ise Türkiye oldu.

Skoda Kamiq sonunda Türkiye'de! İşte Skoda Kamiq'in Türkiye fiyatı

Skoda Kamiq Türkiye topraklarına geldi. Skoda'nın çevrimiçi düzenlediği etkinlik ile birlikte tanıtılan Skoda Kamiq 3 farklı motor seçeneğiyle satışa çıkacak.
B SUV sınıfındaki otomobilin fiyatına geçmeden önce isterseniz Skoda Kamiq'in özelliklerine bir göz atalım.
Yeni Kamiq'in elektrikli bagajında yer alan Skoda yazısı ise diğer birçok Skoda modelinde olduğu gibi yerini koruyor. Skoda Kamiq'in yerden yüksekliği ise 1.531 milimetre.
Skoda Kamiq'in kokpitine geçelim. Skoda Kamiq'te 10.25 inç büyüklüğünde dijital bir gösterge paneli var. Bunun dışında HMI Multimedya Sistemi de otomobilin konsolunda yer alıyor.
İç kısım oldukça geniş ve ferah gözüküyor. Ancak bir B sınıfı otomobil olduğu için, C sınıfı konforu beklemek yanlış.

SKODA KAMİQ'İN MOTOR SEÇENEKLERİ

SKODA KAMİQ'İN MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni Skoda Kamiq Türkiye'ye üç farklı motor seçeneği ile geliyor. Bu motorlar 1.0 TSI, 1.5 TSI ACT ve 1.6 TDI SCR olarak sıralanıyor.
1.0 TSI motor, 115 PS güç üretebiliyor. 1.5 TSI ACT motor ise 150 PS güç üretebiliyorken, 1.6 TDI SCR motor 115 PS güçte kalıyor. Unutmadan söyleyelim; 1.5 TSI ve 1.6 TDI motor seçenekleri DSG otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. Şimdi gelelim fiyatlara.

SKODA KAMİQ FİYATI NE KADAR?

SKODA KAMİQ FİYATI NE KADAR?
Skoda Kamiq fiyatı için özel bir durum var. Zira, Skoda Kamiq lansmanına özel bir fiyat listesi oluşturulmuş.
Bu listeye göre: Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 PS DSG şanzıman - 197 bin 600 TL Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG şanzıman - 230 bin 800 TL Skoda Kamiq 1.6 TDI SCR 115 PS DSG şanzıman - 243 bin 600 TL'den piyasaya çıkacak.
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