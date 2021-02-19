HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Skoda Kushaq eskiz fotoğraflarıyla ortaya çıktı

Skoda Kushaq eskiz fotoğraflarıyla ortaya çıktı

19.02.2021 08:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Skoda Kushaq eskiz fotoğraflarıyla ortaya çıktı

Skoda, önümüzdeki ay Kushaq'ı ortaya çıkaracak. Marka yaklaşmakta olan bu modelin eskiz tasarımlarını paylaştı.

Model Kamiq'inden bağımsız olarak, markanın en son tasarım dilini kullanıyor. Ön yüzde tipik Skoda ızgarası her iki tarafta iki aydınlatma ünitesi de dikkatlerden kaçmıyor. Tampon, Çek şirketi tarafından üretilen diğer SUV'lara kıyasla daha agresif görünüyor. Her iki tarafta da hava girişi ve ortada büyük bir açıklık daha kullanılmış.

2021-skoda-kushaq-crossover-india-2

YAN VE ARKA BÖLÜMDE NELER VAR?

Plastik kaplamalar gövdenin alt kısımlarında göze çarpıyor. Yan bölümde model Kamiq'ten çok daha yüksek konumlandırılmış kapı kolları ile ayrılıyor. Hafif eğimli tavan çizgisi ve hemen altına yerleştirilmiş oldukça büyük L şeklindeki arka lambalar ve reflektörler tasarımın bir parçası oluyor. 'Skoda' yazısı, bagaj kapağının ortasında üzerinde yer alıyor. Bunlar eskizden öteye geçmediği için üretim versiyonu çok daha sade olabilir.

2021-skoda-kushaq-crossover-india-1

HANGİ MOTOR VE PLATFORM KULLANILACAK?

Skoda tarafından Hindistan pazarı için uyarlanmış özel bir versiyon olan MQB-A0-IN platformu tarafından desteklenen Kushaq, Kamiq ile aynı olan 2.651 mm uzunluğunda bir dingil mesafesine sahip olacak. Beş yolcuya kadar hacim sunan model, 1.0 ve 1.5 litrelik TSI benzinli motorlarla piyasaya sürülecek. Tüm modeller, sınıfa bağlı olarak yalnızca altı ileri manuel, altı ileri otomatik veya yedi ileri DSG şanzımanlarla eşleştirilecek. Önden çekiş ile sunulacağı için dört tekerlekten çekiş seçeneği modelde olmayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Mercedes EQC yeni donanımlarına kavuştuMercedes EQC yeni donanımlarına kavuştu
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

Tarihi iniş! Mars'tan ilk görüntüler geldi

Tarihi iniş! Mars'tan ilk görüntüler geldi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Mercedes AMG SL kırmızı tavanıyla görüntülendi

Kameralara yakalandı!

Volkswagen o araçları geri çağırdı

Volkswagen sahipleri dikkat!

Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı

Dizel motora veda etti

Mercedes EQC yeni donanımlarına kavuştu

Mercedes EQC yeni donanımlarına kavuştu

Yeni Honda HR-V basına tanıtıldı!

Yeni Honda HR-V tanıtıldı!

GM, Ford ve Stellantis üretimi durdurdu

Üretim durduruldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.