Skoda Kushaq eskiz fotoğraflarıyla ortaya çıktı

Model Kamiq'inden bağımsız olarak, markanın en son tasarım dilini kullanıyor. Ön yüzde tipik Skoda ızgarası her iki tarafta iki aydınlatma ünitesi de dikkatlerden kaçmıyor. Tampon, Çek şirketi tarafından üretilen diğer SUV'lara kıyasla daha agresif görünüyor. Her iki tarafta da hava girişi ve ortada büyük bir açıklık daha kullanılmış.

YAN VE ARKA BÖLÜMDE NELER VAR?

Plastik kaplamalar gövdenin alt kısımlarında göze çarpıyor. Yan bölümde model Kamiq'ten çok daha yüksek konumlandırılmış kapı kolları ile ayrılıyor. Hafif eğimli tavan çizgisi ve hemen altına yerleştirilmiş oldukça büyük L şeklindeki arka lambalar ve reflektörler tasarımın bir parçası oluyor. 'Skoda' yazısı, bagaj kapağının ortasında üzerinde yer alıyor. Bunlar eskizden öteye geçmediği için üretim versiyonu çok daha sade olabilir.

HANGİ MOTOR VE PLATFORM KULLANILACAK?

Skoda tarafından Hindistan pazarı için uyarlanmış özel bir versiyon olan MQB-A0-IN platformu tarafından desteklenen Kushaq, Kamiq ile aynı olan 2.651 mm uzunluğunda bir dingil mesafesine sahip olacak. Beş yolcuya kadar hacim sunan model, 1.0 ve 1.5 litrelik TSI benzinli motorlarla piyasaya sürülecek. Tüm modeller, sınıfa bağlı olarak yalnızca altı ileri manuel, altı ileri otomatik veya yedi ileri DSG şanzımanlarla eşleştirilecek. Önden çekiş ile sunulacağı için dört tekerlekten çekiş seçeneği modelde olmayacak.



