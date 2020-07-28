Skoda Scala taşıt kredisine uygun mu? Skoda Scala fiyatı ne kadar, özellikleri ve resimleri?

Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın geçtiğimiz hafta tanıtılan Kamiq modelinin ardından yeni modeli Scala da Türkiye'de satışa hazır. Skoda Scala fiyatı ne kadar?İşte Türkiye'de satışta olan Skoda Scala özellikleri ve resimleri merak edilmeye başlandı. Özellikle taşıt kredisinin düşük olduğu bu dönemde sıfır araç almak isteyenlerin gözleri Skoda Scala'ya çevrildi. Peki **Skoda Scala taşıt kredisine uygun mu? Hangi bankalardan Skoda Scala almak için taşıt kredisi başvurusu yapılabilir?

Skoda Scala fiyatı ne kadar?

Koronavirüsün ardından normalleşme süreciyle birlikte bankaların otomobil ve konut alırken düşük faiz kampanyaları devam ederken, Skoda Scala Türkiye'de satışa sunuldu. Özellikle sıfır km araçlarda taşıt kredisinin ikinci el otomobillere göre daha düşük olması, vatandaşların gözlerini Skoda Scala'nın fiyatına çevirdi. Skoda Scala ya da Kamiq modellerinden birisini almak isteyen vatandaşlar; Skoda Scala taşıt kredisi ile alınabilir mi araştırmalarına başladı. Özelikle fiyatı merak edilen Skoda Scala'nın Türkiye'de satış fiyatı beklenenin de üzerinde olduğu görüldü. İşte Skoda Scala Türkiye satış fiyatları...