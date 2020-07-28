Skoda Scala taşıt kredisine uygun mu? Skoda Scala fiyatı ne kadar, özellikleri ve resimleri?

Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın geçtiğimiz hafta tanıtılan Kamiq modelinin ardından yeni modeli Scala da Türkiye'de satışa hazır. Skoda Scala fiyatı ne kadar?İşte Türkiye'de satışta olan Skoda Scala özellikleri ve resimleri merak edilmeye başlandı. Özellikle taşıt kredisinin düşük olduğu bu dönemde sıfır araç almak isteyenlerin gözleri Skoda Scala'ya çevrildi. Peki **Skoda Scala taşıt kredisine uygun mu? Hangi bankalardan Skoda Scala almak için taşıt kredisi başvurusu yapılabilir?
Koronavirüsün ardından normalleşme süreciyle birlikte bankaların otomobil ve konut alırken düşük faiz kampanyaları devam ederken, Skoda Scala Türkiye'de satışa sunuldu. Özellikle sıfır km araçlarda taşıt kredisinin ikinci el otomobillere göre daha düşük olması, vatandaşların gözlerini Skoda Scala'nın fiyatına çevirdi. Skoda Scala ya da Kamiq modellerinden birisini almak isteyen vatandaşlar; Skoda Scala taşıt kredisi ile alınabilir mi araştırmalarına başladı. Özelikle fiyatı merak edilen Skoda Scala'nın Türkiye'de satış fiyatı beklenenin de üzerinde olduğu görüldü. İşte Skoda Scala Türkiye satış fiyatları...
Skoda Scala fiyatı için Skoda'nın belirlediği fiyat 189.900 TL. Tabi bu fiyat otomobilin 1.0 TSI motorlu, DSG otomatik şanzımanlı, Elite versiyonu için geçerli. Skoda Scala fiyat listesi ise şöyle:
1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 189.900 TL
1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 199.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 230.400 TL
1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium: 238.400 TL
Merakla beklenen Skoda Scala'nın özellikleri en çok aranan konulardan birisi oldu. Son bir haftadır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Skoda Scala Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak.
Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor.
Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.
Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.
Türkiye'de satışa sunulan Skoda Scala taşıt kredisine uygun. Taşıt kredisi çekmek için başvuru şartlarını sağlayan kişiler bankalara Skoda Scala taşıt kredisi almak için başövuruda bulunabilir.
GARANTİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.14
AKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.10
İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİFAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0.87
YAPI KREDİ TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0.89
TEB KREDİ TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0.9
QNB FİNANSBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.45
DENİZBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.16
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