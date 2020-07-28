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Skoda Scala Türkiye'de! İşte Skoda Scala'nın Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 10:23 | Son Güncelleme

Skoda, Skoda Scala'yı sonunda Türkiye'ye getirdi. Skoda'nın yeni C sınıf hatchback otomobili olan Skoda Scala, yurt dışındaki uzun soluklu satış macerasının ardından Türkiye'de de satışa sunuldu. Peki Skoda Scala fiyatı ne kadar? Skoda Scala özellikleri ile bizlere neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

Skoda Scala, aslında yeni bir otomobil değil. Volkswagen AG bünyesinde bulunan Çekyalı Skoda'nın yeni nesil C hatchback otomobili bir süredir yurt dışında satışta bulunuyordu. Volkswagen Golf'un rakibi olan Skoda Scala'yı Türkiye'de tercih edebilecek bir kitlenin varlığı ise su getirmez bir gerçekti. Bu fikri paylaşan Skoda, yurt dışındaki Skoda bayilerinde bulunabilen, hatta geçtiğimiz günlerde paylaştığımız öğrenci yapımı Skoda Slavia otomobilinin temellerine de öncülük eden otomobil için yeni durağını belirledi. O durak beklendiği gibi Türkiye oldu.

İşte Skoda Scala'nın özellikleri!

Skoda Scala'nın fiyatına geçmeden önce Skoda Scala'nın özelliklerine bir göz gezdirelim isterseniz. Skoda Scala, Skoda'nın SuperB ile başlayan ve Kamiq ile devam eden temel tasarım çizgilerini devam ettiyor.
Volkswagen'in MQB platformunun üzerine inşa edilen Skoda Scala'nın asıl değinilmesi gereken noktaları ise içinde yatıyor. Zira, otomobil C sınıfı diğer hatchback otomobillere nazaran daha geniş bir iç alan sunuyor. Zira, otomobil C sınıfı diğer hatchback otomobillere nazaran daha geniş bir iç alan sunuyor.
Örneğin; otomobilin bagaj hacmi 467 litre olarak belirlenmiş. Arka koltuklar yatırıldığında ise bu bagaj hacmi 1.410 litreye kadar yükselebiliyor.
Kokpitte ise Skoda, Scala'yı eksik bırakmamış. 8 inçlik dokunmatik multimedya sistemi bulunan otomobilde, daha iyi bir ses performansı için ise 8 hoparlörlü bir ses sistemi eklenmiş.
Hız sabitleyici, dijital gösterge ekranı, ambiyans aydınlatması ve anahtarsız çalışma gibi ek özellikler de es geçilmemiş.
Skoda Scala kaputunun altında ise üç farklı motor seçenekleri sunuyor. Bu motorlardan ilki 1.0 TSI benzinli motor. Bu motor 115 beygir güç üretebiliyor. Diğer bir motor seçeneği 1.5 TSI benzinli motor. Bu motor 150 beygir güce kadar çıkıyor. Son olarak 1.6 TDI dizel motor Skoda Scala'ya güç veriyor. Bu motor ise 115 beygir güç üretebiliyor.
Tüm motor seçenekleri 7 ileri DSG otomatik şanzıman ile eşleştirilebiliyor. Otomobil Türkiye'ye ise Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneği ile geliyor.

İŞTE SKODA SCALA'NIN TÜRKİYE FİYATLARI

İŞTE SKODA SCALA'NIN TÜRKİYE FİYATLARI
Skoda Scala fiyatı için Skoda'nın belirlediği fiyat 189.900 TL. Tabi bu fiyat otomobilin 1.0 TSI motorlu, DSG otomatik şanzımanlı, Elite versiyonu için geçerli. Skoda Scala fiyat listesi ise şöyle:
* 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 189.900 TL / * 1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 199.900 TL / * 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 230.400 TL / * 1.6 TDI SCR 115 PS DSG Premium: 238.400 TL /
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