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Skoda SuperB fiyatı belli oldu mu? 2020 Skoda SuperB fiyat listesi belli oldu mu? Skoda SuperB alınır mı alınmaz mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Skoda SuperB 2020 Türkiye fiyat listesini merak edenler için markanın resmi web sitesindeki Skoda SuperB fiyat listesini paylaşıyoruz...

Skoda SuperB fiyatı belli oldu mu? 2020 Skoda SuperB fiyat listesi belli oldu mu? Skoda SuperB alınır mı alınmaz mı?

2020 Skoda SuperB Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Skoda SuperB Türkiye fiyatı çok merak ediliyor. Uzun zamandır yeni Skoda SuperB fiyatının açıklanması bekleniyordu. Pek çok kişi, araç almadan önce bu şık ve geniş sedan modelinin fiyat açıklamasını bekledi. Skoda SuperB 2020 fiyatları açıklandı. Rakamlar, el yakıyor ama bu şık sedanın özellikleri düşünülünce de fiyat & performans optimizasyonu rekabetçi görünüyor.

Biz de yeni SuperB’nin fiyat listesini önümüze koyup aşağıdaki soruların yanıtlarına tek tek baktık:

  • **Skoda SuperB alınır mı alınmaz mı?
  • Skoda SuperB ne kadar yakıyor?
  • Skoda SuperB bagajı kaç litre ve boyutları nasıl?
  • Skoda SuperB 2020 fiyat listesi nasıl?
  • Skoda SuperB ne kadar garanti veriyor ve motor seçenekleri neler?**

Skoda SuperB Türkiye 2020 Fiyat Listesi Açıklandı!

Skoda SuperB modeli, sedan karoserde en güçlü seçeneklerden biri haline geldi. Özellikle genç jenerasyonda da sedan hevesini tetikleyen model, teknik özellikleri - tasarım dili - temsil ettiği güçlü ve yenilikçi stil ile çok sevildi. Türkiye’de Skoda SuperB 2020 satışlarının da yine iyi olacağı tahmin ediliyor. Zira, bagajı geniş, iç mekan hacmi geniş bir sedandan bahsediyoruz.

Yeni jenerasyon ile birlikte çok ciddi oranda güçlenen Superb, rekabetçi fiyat politikası ile de öne çıkabilir. En güçlü rakibi Passat’ın da önüne geçtiğine dair tartışmalar da var. Konu Passat Skoda SuperB karşılaştırması olunca elbette SuperB fiyat avantajı ile öne geçiyor.

Otomobil, Şubat ayı itibarıyla 186.900 TL‘den başlayan fiyatlarla sunulmuştu. Mart ayında bir fiyat güncellemesi görmüştük ve SuperB fiyatı, 191.900 TL (başlangıç fiyatı) olmuştu. Mart ayında en üstü donanım seviyesindeki SuperB fiyatı ise 469.900 TL şeklindeydi. Ağustos 2020 Skoda SuperB fiyatlarında taban seviye 208.900TL iken en yüksek Skoda Super B fiyatı 511.900 TL‘ye kadar çıkmış durumda.

Skoda SuperB Fiyat Listesi 2020 Ağustos

  • 1.5 TSI ACT 150 PS Comfort donanımlı Skoda SuperB fiyatı: 208.900 TL
  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite donanımlı Skoda SuperB fiyatı: 253.400 TL
  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium donanımlı Skoda SuperB fiyatı: 271.400 TL
  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige donanımlı Skoda SuperB fiyatı: 293.900 TL
  • 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elite donanımlı Skoda SuperB fiyatı: 270.400 TL
  • 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Premium donanımlı Skoda SuperB fiyatı: 282.400 TL
  • 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Prestige donanımlı Skoda SuperB fiyatı: 310.900 TL
  • 2.0 TDI SCR 190 PS 4X4 DSG L&K Crystal donanımlı Skoda SuperB fiyatı: 511.900 TL

Skoda SuperB Özellikleri ve Fiyat Optimizasyonu

Skoda Superb’nin fiyatına değer mi? Çok sayıda kişi, bu soruyu soruyor. Konuya rakipler ve aracın özellikleri çerçevesinden bakalım. Yukarıda bahsettiğimiz üzere taban fiyat etiketinde 208.900 TL rakamını gördüğümüz bir araçtan söz ediyoruz. Elbette donanım arttıkça ya da zenginleştikçe aracın fiyatı da yükselecektir. Peki, boş Skoda SuperB 209 bin TL eder mi? Bu soruya yanıt arıyoruz...

Öncelikle Skoda SuperB incelemesi yaptığımızda aracın genel görüntüsünün çok şık bir sedan olduğunu söylemeliyiz. Full LED Matrix aydınlatma, LED sis lambaları, 3D sinyaller ile gerçekten çok etkili bir aydınlatma elde edildiği gibi çok da şık bir görünüm yakalanmış.

SuperB’nin içine baktığımızda ise 157 mm’lik diz mesafesi gibi rakipsiz konfor detaylarıyla karşılaştığımız bir gerçek. 10,25 inçlik dijital ekranın çözünürlüğü çok üst seviyede. İç mekan genişliğini çok cömert sunan otomobillerden biri. Bagaj hacmi tam 595 litre. Neredeyse 600 litrelik bagaj hacmi ile rakipsiz bir şekilde geniş yükleme alanı sunuyor.

Skoda SuperB Özelliklerindeki Detaylar!

Skoda SuperB’nizin kapısını açtığınızda zemine yansıyan SuperB logosu, ortamı aydınlatıyor. Ayağınızı bastığınız yeri karanlıkta görmenizi sağlayan bu teknoloji, çok özel hissettiriyor. Diğer yandan iç mekanda 10 farklı renkte LED aydınlatma seçeneği var. Bunları ruh halinize göre tercih edebilirsiniz. Skoda SuperB özelliklerinde bazı dikkat çekici detaylar şöyle listelenebilir:

  • Elektrikli çocuk güvenlik kilidi
  • Yukarıya konumlanan gözlük saklama gözü
  • Geçişleri kolay kılan bilet tutucu
  • Güvenlik yeleği bölmesi

Skoda Super B Motor Özellikleri Tablosu

Skoda SuperB motor seçenekleri tablosu

Skoda SuperB Ne Kadar Hızlanabiliyor?

Hızlanma verisi, aracın performansı hakkında çok şey söyler. Bu nedenle otomobil alırken hızlanma verilerine mutlaka bakın. Bu verilerin sadece yüksek hıza ihtiyaç duyanlar için önemli olacağını düşünmeyin.

Skoda SuperB hızlanma tablosu

Skoda SuperB Ne Kadar Yakıyor?

Fabrika verilerine göre Skoda Superb yakıt tüketimi ortalaması aşağıdaki gibi.

Skoda SuperB yakıt tüketim tablosu

Yeni Skoda Superb Bagaj hacmi ve Ölçüleri Nasıl?

Yeni Superb ölçülerine baktığımızda oldukça geniş bir sedanla karşılaşıyoruz. Geniş bagaj hacmi ve geniş iç mekan konforu ile kalabalık aileler ve uzun iş seyahatleri için mükemmel. Hem baş mesafesi hem diz mesafesi hem de bagaj hacmi çok çok yeterli. Bakalım 2020 Superb boyutları nasıl?

Skoda SuperB boyutları

Skoda Superb Garanti Süresi Nasıl?

Skoda SuperB ne kadar garanti veriyor? Elbette sıfır km araba alırken garanti süresi çok önemli. Skoda’nın en sevilen modellerinden biri olan SuperB’nin garanti koşulları aşağıdaki gibi.

Skoda SuperB garanti süresi

290 bin Tl taban fiyat bilgisini de göz önüne alarak siz karar verin; Skoda SuperB alınır mı alınmaz mı?

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