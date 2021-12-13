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Skolyoz belirtileri nelerdir? Erken tanı hastalığı önlüyor

13.12.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skolyoz hastalığı belirtilerine dikkat eden ebeveynler, çocuklarının erken teşhisle hastalığa yakalanmalarını önleyebiliyor. Çocuk yaşta skolyoz hastalığının erken teşhisinin önemine vurgu yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Teoman Benli, ebeveynlere sürekli çocukların sırt ve bel bölgelerini kontrol etmeleri önerisinde bulunuyor.

Skolyoz belirtileri nelerdir? Erken tanı hastalığı önlüyor

Çocuklarda skolyoz hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiler veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Teoman Benli, çocuklarda görülen skolyoz hastalığının erken teşhis edilmesinin en büyük etkeninin ebeveynler olduğunu belirterek çocukların bel ve sırt bölgelerini sürekli incelenmesi gerektiğini aktardı.

OMURGANIN YANA DOĞRU EĞRİLİĞİ SKOLYOZ OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR

Özel Adatıp Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Teoman Benli, “Sağlıklı bir insan omurgasına yandan bakıldığında dümdüz olmadığı görülür ama arkadan bakıldığında omurga düz bir hat üzerindedir. Omurganın yana doğru eğriliği skolyoz olarak adlandırılmaktadır. Skolyoz tedavi yönteminde ilk sıraya klinik gözlemi koyabiliriz. Eğrilik açısı 25 derecenin altındaki orta dereceli deformiteler için kullanılan en yaygın yaklaşım, hastanın düzenli aralıklarla muayene edilmesidir. Takip aralıkları; hastanın yaşı, eğriliğin derecesi ve iskelet yapısına göre belirlenmektedir. Ayrıca sırt ve bel kaslarının güçlenmesi için pilates gibi egzersizlerin yapılması da hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecektir. Eğer bunlara rağmen eğrilik ilerlerse, çocuk büyüme yaşını tamamlamak üzereyse veya eğrilik 40 derecenin üzerinde ise cerrahi tedavi seçenekleri önerilmektedir” dedi.

SKOLYOZ BELİRTİLERİNE DİKKAT! ÇOCUKLARIN SIRTLARI VE OMURGALARINI KONTROL EDİN

Çocuk yaşta görülen skolyozun belirtilerinin kolaylıkla anlaşılabildiğini ve erken teşhisin sağlanmasında en büyük görevin ebeveynlere düştüğünü belirten Benli, “Çocukların sırtları, omurgaları düzenli aralıklarla ebeveynler tarafından incelenmelidir. Çocuk öne eğildiğinde sırt çıkıntılarının oluşması skolyoz belirtisi olabileceği gibi sırtta tüylenme artışı, renk değişimleri ve denge problemleri de skolyozun belirtileri arasında gösterilmektedir. Direkt olarak karşıdan bakınca bile anlaşılabilecek en önemli belirtilerden biri ise birbirine eşit olmayan omuzlardır. Omurga bir tarafa doğru daha çok eğilim gösterebileceğinden kalçada yan duruş olabilir, bacaklarda gövdeye oranla orantısız bir kısalık görülebilir. Bu belirtilerin fark edilmesi halinde hiç vakit kaybetmeden bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurulması gerekmektedir” diye konuştu.

İHA

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