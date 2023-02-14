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Skolyoz tedavisinde kineziterapi etkili mi? Kineziterapi skolyoza iyi gelir mi?

07.02.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omurgada meydana gelen şekil bozuklukları insanlarda pek çok sağlık problemine yol açabilmektedir. Tıpta bu tür sağlık problemleri spinal deformite olarak adlandırılmaktadır. Yapısal şekil bozukluklarının yaklaşık %80’ini skolyoz adı verilen bir şekil bozukluğu oluşturmaktadır. Peki, skolyoz nedir, skolyoz tedavisinde kineziterapi etkili midir?

Skolyoz tedavisinde kineziterapi etkili mi? Kineziterapi skolyoza iyi gelir mi?

Skolyoz kısaca omurga eğriliği demektir. Omurga, bu rahatsızlıkta S şeklini almaktadır. Bu rahatsızlığa daha çok kız çocuklarında rastlansa da erkek çocuklarında da görülebilmektedir. Kişi sadece çocukluk döneminde değil, yaşamın her döneminde bu rahatsızlıkla karşılaşabilmektedir. Bu hastalığın derecesine göre tedavi yöntemleri de değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda ya da hastalığın bazı seviyelerinde skolyoz tedavisi için kineziterapiden yararlanılabilir.

Skolyoz nedir?

Skolyoz, omurganın sağa veya sola doğru 10 derece üzerindeki eğriliğidir. Yaşamın her döneminde görülebilir, toplumda yaklaşık olarak %2-4 oranında görülür. Bu rahatsızlık omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olabileceği gibi omurga dışı sebeplere de bağlı olabilmektedir. Skolyozun ortaya çıkış sebebi kesin olarak belirlenememiştir. Fakat bu hastalık ile ilgili olarak bazı faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Hormonal unsurlar
  • D vitamini eksikliği
  • Düzensiz beslenme
  • Sosyoekonomik durum
  • Cinsiyet ve genetik yatkınlık gibi doğumsal özellikler
  • Omurgaya asimetrik yüklenmeyi gerektirecek ağır işlerde çalışmak

Skolyoz uzun bir süre hiç belirti vermeden ilerleyebilen sinsi bir hastalıktır. Erken dönemde genel olarak hiçbir belirti göstermez. Çok seyrek olarak hastalarda sırt ağrısı şikâyetleri olabilmektedir. Hastalık ilerlediğinde şikâyetlerde de artışlar görülebilmektedir. Skolyozun belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Omuzlardan birinin diğerine göre daha yüksek olması
  • Bacaklarda uyuşma
  • Bacaklarda ağrı
  • Kalçanın sağa veya sola doğru kayması
  • Yürüme sorunu
  • Dik durmakta zorluk
  • Nefes darlığı
  • Yorgunluk hissi
Kineziterapi sırt ağrısına iyi gelir mi? Kineziterapi sırt ağrısına iyi gelir mi?

Kineziterapi ile skolyoz tedavisi mümkün mü?

Kineziterapi felç, sırt ağrısı, bel fıtığı ve kireçlenme gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kineziterapinin amacı, vücudun normal işleyişini devam ettirmek ve hareketin iyileştirici gücünü kullanarak kişinin rahatsızlıklarını gidermektir. Skolyoz omurga eğriliği olarak bilinmektedir. Aslında eğrilikten daha fazlasıdır. Eğer tedavi edilmezse sadece omurga değil, tüm organların olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Kineziterapi skolyoz tedavisinde bazı noktalarda kullanılabilir ve iyileşmesinde de yardımcı olabilir.

Ameliyata gerek görülmeyen vakalarda kişilere uygulanacak kineziterapi tedavi yöntemi ile skolyozun ilerlemesi engellenebilir. Kineziterapi ile skolyoz tedavisi belirli bir seviyeye kadar düzeltilebilir. Özellikle birinci ve ikinci evre idiyopatik skolyoz (skolyozun nedeninin tam olarak bilinemediği durumlar için kullanılan bir terim) tedavisinde kineziterapi oldukça etkilidir. Kineziterapi tedavisinde yapılan bilinçli egzersizler sayesinde skolyoz ağrısız bir şekilde giderilebilir.

Çocuklarda skolyoz tedavisinde kineziterapi kullanılıyor mu?

Skolyoz önemli bir omurga rahatsızlığıdır. Özellikle 10-15 yaş grubu çocuklarda sık görülen skolyoz, sadece omurgayı değil tüm organları etkileyecek duruma gelebilmektedir. Bu rahatsızlık çocuğun hem fiziksel yapısını hem de ruhsal yapısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Skolyoz tedavisinde erken tanı oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Erken tanı yapıldığında tedavi şansı oldukça yüksek olmaktadır. Bunun yanında skolyozun tedavisinde fizik tedavi (kineziterapi) de büyük önem arz etmektedir. Çocuğunuzda skolyoz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir fizik tedavi uzmanına başvurmanız gerekir. Çocuklarda skolyoz tedavisinde kineziterapi uygulamalarından destek alınabilir.


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