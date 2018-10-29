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"Skolyoza karşı çocuğunuzun gelişimini izleyin"

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Prof.

İSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. Şevki Erdem, omurga eğriliğini (skolyoz) tespit edebilmek için ebeveynlere çok önemli görevler düştüğünü belirterek, anne babalara çocuklarının gelişimini izlemeleri ve birtakım ufak testler yaptırmaları uyarısında bulundu.

Ergenlik dönemindeki çocuklarda hızlı boy büyümesi nedeniyle omurgadaki en ufak eğriliğin çok hızlı şekilde ilerleyebileceği konusunda aileleri uyaran Medicana Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Şevki Erdem, hızlı ve erken teşhiste alınacak önlemleri anlattı. Ailelerin, öğretmenlerin ve özellikle de spor eğitmenlerinin bu konuya dikkat ve önem göstermesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şevki Erdem, "Daha çok okul çağındaki çocuklarda yaygın olarak görülen omurga bozuklukları için basit değerlendirme kriterleri var. Bunlar, omuzlarda bir dengesizlik olup olmadığı, sırtında bir çıkıntı olup olmadığı, leğen kemiklerinden birisinin aşağıda olup olmaması, bel kavisinin düzenliliğinin olup olmadığı. Ailelerin bunlara dikkat etmek gerekir" dedi.

YÜZME VE PİLATES TEDAVİDE ETKİLİ

Ergenlik çağındaki çocukların uzman hekimler eşliğinde radyografik testler ile değerlendirme yapılmasını belirten Erdem, “Skolyoz’un kaç derece olduğu ölçümlenir. Eğer 20 dereceye kadar bir eğrilik varsa, izlemeye alınır. 6 ayda bir kontrol edilir, bu dönemde yüzme, pilates ve skolyoz egzersizlerini tavsiye edilir. İlerleme olur ve eğrilik 25 derecenin üstüne çıkarsa ve bu çocuklarımız henüz ergenliğe girmemişlerse, vücutlarına uygun korse uygulaması yapılır.Eğrilik korseye rağmen ilerlemeye devam eder ve sırt bölgesi için 45 derecenin üzerine çıkarsa, bel bölgesi için 35 dereceye ulaşırsa cerrahi tedaviye başvurmak gerekir. Vida ve çubuklarla bu eğrilikleri düzeltici cerrahi işlemler uygulanır” diye konuştu.

OKUL ÇANTALARI NASIL TAŞINMALI?

Erdem, okul çantalarının taşınmasıyla ilgili olarak şu tavsiyelerde bulundu:

"Öğrencilerin ağır sırt çantalarını nasıl taşıdıkları, ağırlıkları, taşıma süreleri omurgaya zarar verebilir. Bu yüzden çantalar, iki omuzu da içine alacak şekilde taşınmalı, tek bir omuzda ya da kolda asılı bir şekilde olmamalı. Duruş bozukluğu olan çocuklar içinse, kesinlikle sırtta ağırlık olmamalı çekçek dediğimiz çantalar ile hareket etmeliler.”

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