Skolyozda kalp ve akciğer hastalığı riski

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yetkin Söğüncü, erken yaş grubunda tedavi edilmeyen skolyoz hastalığının ilerleyen yıllarda kalp ve akciğer problemlerine yol açtığını söyledi.

Skolyozun her yaşta görülebilen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yetkin Söğüncü, skolyoz ve tedavisi üzerine önemli bilgiler verdi. Hastalığın ergenlik döneminde, özellikle kız çocuklarında görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yetkin Söğüncü, “Omurga önden ve arkadan bakıldığında düz bir yapıdadır. Ancak bazı kişilerde omurganın bu düz olması gereken yapısının sağa veya sola doğru eğildiği fark ediliyor. Bu eğim C ya da S şeklinde olabiliyor. Bu skolyoz adı verilen eğrilik, yenidoğandan yetişkinlere kadar her yaşta görülebiliyor. Ancak en çok gördüğümüz yaş grubu ergenlik döneminde. Ergenlik döneminde ise en çok kız çocuklarında görülüyor. Kız çocuklarında erkeklere oranla 8 ila 10 kat fazla görülüyor” dedi.

SKOLYOZUN GENETİK ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR