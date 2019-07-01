Skorsky ile trafik denetimi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en aza indirmek için jandarma helikopterinin de katılımıyla düzenlenen denetimlerde kurallara uymayan 14 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Ağlı Karayolunda, Kastamonu-İnebolu Karayolunda ve Kastamonu-Devrekani karayolunda oluşturulan trafik uygulama noktalarında yaşanan kazaları daha aza indirebilmek için jandarma trafiğe ait Skorsky helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde destek verdiği helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında kurallara uymadığı tespit edilen 14 araca cezai işlem uygulandı.

Helikopterden izlenilen güzergahlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücüler denetim yapan ekiplere bildirildi. Güzergah üzerinde konuşlanan trafik ekipleri, yol denetimleri esnasında helikopter vasıtasıyla tespit edilen araçları da durdurarak cezai işlemleri uyguladı. Yapılan denetimlerde jandarma trafik helikopteri vasıtasıyla, dış ışık donanımı bozuk veya teknik şartlara aykırı araç kullanan, seyir halinde iken cep telefonu kullanan, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak şekilde şerit değiştiren 14 sürücü ve araç sahibine toplam 2 bin 274 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada toplamda 290 araçta kontrol edildi.

Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.