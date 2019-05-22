Skorskyle trafik denetimi

Kastamonu'da, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile D-100 kara yolunun Tosya ilçesi çevresinde ve Kastamonu Ankara kara yolu güzergahında gerçekleştirildi.

Uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti, karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı.

Jandarmaya ait Skorsky helikopterde bulunan görevliler de kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.

Ekipler, hatalı sollama yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı.

Yaklaşık 2 saat süren helikopterli trafik uygulaması kapsamında kural ihlali yapan 5 sürücüye para cezası verildi.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

