Skrotal dopplerin tanımı nedir ve neden uygulanır?

Çeşitli enfeksiyonlar, yapısal rahatsızlıklar ve diğer hastalıklar zaman zaman erkek sağlığını tehdit edebilir. Kısırlık da çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için rahatsız edici bir durumdur. Bu ve benzeri şikayetlerde sorunun tam olarak tanımlanabilmesi için muayenenin yanı sıra görüntüleme desteğine ihtiyaç duyulabilir. Skrotal doppler ultrason, erkeklerde her iki yumurtalığın, kese içi yapıların ve bunlara ilişkin rahatsızlıkların analiz edilmesi için gerçekleştirilen bir görüntüleme yöntemidir.
Adını, testislerin içinde bulunduğu ve yapı olarak torbaya benzeyen bir organ olan skrotumdan alır. Bu görüntüleme işlemi sırasında, teşhisin netleşmesi amacıyla skrotum, testisler, testis damarları ve de üreme kanalları mercek altına alınır. Genellikle ağrının eşlik ettiği şişlik şikayetleri sonucunda uzman tarafından bu görüntüleme istenir. Sadece yetişkin erkeklerde değil, çocuk ve genç erkeklerde de yapılabilen bu işlem 15-30 dakika sürebilir.
Skrotum bölgesinde ağrı ve şişlik görülmesi durumunda bu yönteme başvurulabilir. Şikayetin olası sebepleri arasında belki de en önemli ve acil ilgilenilmesi gereken, testis torsiyonudur. Bu rahatsızlıkta, testisin kendi etrafında dönmesiyle iç damarlar kapanır. Dolayısıyla, skrotum çevresi şişerek kızarıklık oluşur. Son derece rahatsız edici bir ağrı hissedilir. Bu durum daha çok ergenliğe yeni adım atan genç erkeklerde görülür ve testis hacminin büyümesinden kaynaklanır. Bu durumda, ilk yetmiş iki saat sağlıklı teşhisin konulabilmesi için kritik bir süredir. Bu süre içinde doğru teşhis konulup ardından tedavi takip etmediği takdirde bu gecikme fonksiyon kaybına neden olabilir. Bu nedenle, skrotal doppler böyle bir durumda kritik önem taşıyan bir görüntüleme işlemidir.
Bu ultrasonun istenmesini gerektiren yaygın rahatsızlıklardan biri de skrotal varikoseldir. Bu rahatsızlık, erkek kısırlığında karşımıza çıkabilir ancak tedavisi mümkündür. Genellikle sol tarafta görülebilen rahatsızlık, erkeklerin %15’ini etkileyebilen bir problemdir. Daha seyrek olarak sağda veya her iki tarafta da görüldüğü vakalara rastlanmıştır. Sperm yapısında şekil bozuklukları, sperm sayısı azlığı ve de hareketsizlik görüldüğünde uzman tarafından bu görüntüleme yöntemine başvurulur ve hasta gerektiği şekilde yönlendirilir.
Peki teşhis aşamasında kullanılan skrotal doppler usg nedir? Yumurtalıklarda, diğer bir deyişle testislerde kızarıklık, şişlik, ağrı veya iltihaplanma durumlarında doktorlar skrotal doppler usg isteyebilirler. Bu tarz şikayetler karşısında hekimler tarafından renkli doppler usg istenir. Renkli doppler usg, radyolog tarafından kullanılır. Aynı rahatsızlıklar testis enfeksiyonunda da ortaya çıkabilir. Buna bağlı olarak, skrotal usg neden çekilir sorusunun cevabını testiste ağrı şikayeti olarak özetlemek mümkün olabilir. Görüntüleme neticesinde, muayene bulguları ışığında sağlıklı bir teşhis konularak etkili tedaviye başlanabilir.
Skrotal doppler usg incelemesi sayesinde teşhis ve tedaviye ulaşan birey, sözgelimi skrotal varikosel rahatsızlığından muzdarip ise çocuk sahibi olma şansına kavuşabilir. Erken teşhis sayesinde gerekli müdahale yapılabilir ve tedavisi mümkün rahatsızlık böylece tedavi edilebilir. Görüntüleme yönteminin uygulanması esnasında, normal skrotal görüntüleme sayesinde cildin kalınlığına, skrotal yapı içindeki sıvı durumunda artma olup olmadığına ve her iki testisin de kese içi lokasyonunun doğru olup olmadığına bakılır. Boy, boyut ve hacim ölçümleri gerçekleştirilir. Böylece, anormal bir durum olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Doku içinde kitle olup olmadığı incelenir. Çeşitli epididim kesimlerinde kalınlaşma veya kitle oluşumu bakımından değerlendirme yapılır. Ayrıca testis genelinde kan akışında herhangi bir azalma veya kan akışının durması sorununun bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Dış damarların analizi sonucunda da varikosel sıkıntısının var olup olmadığı değerlendirilir.
Renkli Doppler usg’de kan damarlarına dikkatli bir şekilde bakılır ve varis mevcudiyeti yönünden bir kontrol gerçekleştirilir. Ultrason sonucunda, muayene bulguları da dikkate alınarak gerek görülmesi halinde daha detaylı incelemelere devam edilir. Şikayetin görüldüğü taraf tek bir taraf olduğu durumda bile herhangi bir şüpheyi gidermek amacıyla, tümör olup olmadığından emin olmak için her iki testis de incelemeye tabi tutulur. Görüntüleme neticesinde varikosel tespit edilmiş ise, bu rahatsızlığın farklı dereceleri olabildiğinden dolayı derecesi saptanmaya çalışılır. Durum bu şekilde netleştirildikten sonra, bunun ardından izlenecek tedavi doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirilir.
Bu görüntüleme bir ultrasonografi cihazında yapılır. Görüntüleme sırasında-hasta sırt üstü pozisyonda yatar. Genellikle 15 dakika süren işlem 30 dakikaya kadar da uzayabilir. Hasta herhangi bir ağrı veya acı hissetmez. İşlem öncesinde bir hazırlık yapılması gerekmediği gibi, yöntem radyasyon içermediği için bilinen bir olumsuz etkisi de yoktur. Dolayısıyla, yetişkinlerin yanı sıra görüntülemeye ihtiyaç duyulan çocuk ya da genç hastalarda da kullanılabilen güvenli bir ultrasonografi yöntemidir.
Sağlık ihmale gelmez. Erkek yumurtalıklarında herhangi bir kızarıklık, ağrı veya ele gelen şişlik hissedildiği takdirde vakit kaybetmeden bir uzmana görünmek hayat kurtarıcı olabilir. Şikayeti takip eden muayene sonrasında hekimin gerekli görmesi halinde istenebilecek skrotal doppler özetle bu şekilde bir işlemdir. Bu görüntüleme yöntemi sayesinde acil durumlarda hızlı müdahale için zaman kazanılır. Enfeksiyonların tedavisinde erken yol alınır. Herhangi bir tümör varsa, erken aşamada tespit edilmesi hayat kurtarıcı olabilir. Kısırlık sorununun kaynağı giderilebilir bir sorun ise, görüntüleme ve ardından takip eden tedavi neticesinde çocuk sahibi olma hayali gerçek olabilir.
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