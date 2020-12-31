Skrotal dopplerin tanımı nedir ve neden uygulanır?

Çeşitli enfeksiyonlar, yapısal rahatsızlıklar ve diğer hastalıklar zaman zaman erkek sağlığını tehdit edebilir. Kısırlık da çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için rahatsız edici bir durumdur. Bu ve benzeri şikayetlerde sorunun tam olarak tanımlanabilmesi için muayenenin yanı sıra görüntüleme desteğine ihtiyaç duyulabilir. Skrotal doppler ultrason, erkeklerde her iki yumurtalığın, kese içi yapıların ve bunlara ilişkin rahatsızlıkların analiz edilmesi için gerçekleştirilen bir görüntüleme yöntemidir.

Skrotal Doppler Tedavisi Nasıl Yapılır?

Adını, testislerin içinde bulunduğu ve yapı olarak torbaya benzeyen bir organ olan skrotumdan alır. Bu görüntüleme işlemi sırasında, teşhisin netleşmesi amacıyla skrotum, testisler, testis damarları ve de üreme kanalları mercek altına alınır. Genellikle ağrının eşlik ettiği şişlik şikayetleri sonucunda uzman tarafından bu görüntüleme istenir. Sadece yetişkin erkeklerde değil, çocuk ve genç erkeklerde de yapılabilen bu işlem 15-30 dakika sürebilir.

Skrotal Doppler’in Uygulanma Nedenleri

Skrotum bölgesinde ağrı ve şişlik görülmesi durumunda bu yönteme başvurulabilir. Şikayetin olası sebepleri arasında belki de en önemli ve acil ilgilenilmesi gereken, testis torsiyonudur. Bu rahatsızlıkta, testisin kendi etrafında dönmesiyle iç damarlar kapanır. Dolayısıyla, skrotum çevresi şişerek kızarıklık oluşur. Son derece rahatsız edici bir ağrı hissedilir. Bu durum daha çok ergenliğe yeni adım atan genç erkeklerde görülür ve testis hacminin büyümesinden kaynaklanır. Bu durumda, ilk yetmiş iki saat sağlıklı teşhisin konulabilmesi için kritik bir süredir. Bu süre içinde doğru teşhis konulup ardından tedavi takip etmediği takdirde bu gecikme fonksiyon kaybına neden olabilir. Bu nedenle, skrotal doppler böyle bir durumda kritik önem taşıyan bir görüntüleme işlemidir.